Pour défendre Ronaldo, Piers Morgan humilie Jorge Jesus et prédit son avenir

Partager Suivez GOAL sur Google

Les propos de Jorge Jesus sur l'absence de Cristiano Ronaldo en sélection portugaise ne sont pas passés inaperçus. Ils ont suscité de vives réactions, à commencer par celle du journaliste britannique Piers Morgan, connu pour défendre le capitaine d'Al-Nassr, qui a choisi de répondre sur un ton cinglant au sélectionneur du Portugal.

Publicité

Ces déclarations sont intervenues après la lourde défaite du Portugal face au Danemark (1-4) au Stade municipal de Braga, un match qui a relancé le débat sur l'absence de Ronaldo en sélection, alors que le staff technique essuie déjà des critiques.

Après la rencontre, Jorge Jesus a été interrogé sur le manque que représente l'absence de l'attaquant d'Al-Nassr. Le technicien de 72 ans a répondu avec ironie : « S'il me manque ? Comment ça ? Il ne fait plus partie de la sélection, à moins qu'il vienne simplement me tenir compagnie. »

Cette réponse a suscité un large écho, d'autant qu'elle est survenue au lendemain d'une défaite cuisante et à un moment où l'absence de Ronaldo en sélection portugaise fait toujours débat. Les propos du sélectionneur se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux.

À lire aussi : Quelques heures après sa séparation avec sa femme, la vidéo supprimée de Neuer suscite des interrogations

Publicité Publicité

Le journaliste italien Fabrizio Romano a relayé les propos de Jorge Jesus sur son compte X, ce qui a poussé Piers Morgan à réagir, saisissant l'occasion pour adresser une critique directe au sélectionneur portugais en raison de sa position à l'égard du capitaine d'Al-Nassr.

Related Topics

Prochains matchs WAL UEFA Nations League A 14:45 POR Regarder

Selon le quotidien portugais Record, le journaliste britannique a répondu aux déclarations de Jorge Jesus en écrivant : « Ce clown ne sera pas non plus en sélection si le Portugal continue à se faire écraser comme aujourd'hui (samedi) », en référence à la lourde défaite face au Danemark.

Ce n'est pas la première fois que Piers Morgan s'en prend au sélectionneur portugais ces derniers temps. Le journaliste anglais a adopté une position clairement critique envers Jorge Jesus, en raison des comportements et des événements qui ont précédé la mise à l'écart de Cristiano Ronaldo de la sélection.

Publicité

À lire aussi : il a perdu ses nerfs dans le vestiaire, la star du Bayern après sa blessure : « Voilà ce que je redoute »

Le violent différend entre Ronaldo et Jorge Jesus a éclaté lors du rassemblement de septembre 2026. On lui avait demandé de s'échauffer lors du match contre la Norvège en Ligue des nations, mais il n'est finalement pas entré en jeu. Estimant que Jorge Jesus avait rompu un accord préalable concernant sa participation, il a quitté le rassemblement avant le match aller contre le Danemark.

Publicité

Ronaldo a ensuite accusé Jorge Jesus d'avoir « manqué à sa parole » à deux reprises : en ne le faisant pas jouer contre la Norvège, puis en ne respectant pas les points sur lesquels ils s'étaient mis d'accord pour la conférence de presse. De son côté, la Fédération portugaise a infligé à Ronaldo une suspension de 30 jours et une amende de 255 euros pour avoir quitté le rassemblement, avant que le joueur n'annonce, le 5 novembre, sa retraite internationale au terme d'une carrière de 23 ans. Jorge Jesus a répliqué par la suite qu'il ne se sentait pas coupable et qu'il avait l'intention de convoquer Ronaldo, tout en affirmant respecter sa décision de prendre sa retraite.

À lire aussi : double éclaircie au FC Barcelone, Flick guette une surprise inattendue