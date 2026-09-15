Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a établi un plan de retour progressif pour le Français Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de la Maison Blanche, après une longue absence pour blessure.

Tchouaméni a disputé 11 minutes face à l'Inter Milan en Ligue des champions il y a une semaine, puis 21 minutes contre le Rayo Vallecano il y a trois jours.

De son côté, le journal espagnol « AS » a rapporté que Tchouaméni ne débuterait pas la rencontre de ce mardi contre Elche, mais qu'il devrait jouer plus d'une demi-heure selon les prévisions.

En conférence de presse avant le match contre Elche, Mourinho a déclaré : « Il obtiendra plus de temps de jeu, sans aucun doute. Il s'améliore continuellement, devient plus fort et plus confiant. Il jouera assurément, mais je ne fixerai pas le nombre de minutes qu'il disputera. »

Selon le journal, le staff technique attend avec impatience le niveau de rigueur et de maîtrise qu'il observe dans ses performances, d'autant plus qu'il est considéré comme un renfort de poids pour la défense aux abords de la surface de réparation, l'un des points faibles de l'équipe madrilène.

Ainsi, Tchouaméni poursuit actuellement l'exécution de son programme de rééducation défini, lentement mais sûrement, un plan étudié et extrêmement précis, axé avant tout sur le fait d'éviter toute rechute, afin qu'il retrouve sa pleine forme une fois totalement rétabli.

« AS » a rapporté qu'il a passé de longues heures en salle de musculation et en séances de kinésithérapie, en plus de séances d'entraînement individuelles sur le terrain numéro 3 du complexe d'entraînement, avec une grande prudence : Aurélien n'a ressenti aucune douleur depuis plusieurs semaines, et pourtant, il reste inquiet mais tente de garder son calme.

Le temps de jeu de Tchouaméni fait l'objet d'un suivi continu et augmente progressivement, d'autant plus qu'il se remet d'une blessure complexe : il y a 73 jours, avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay, il avait ressenti une douleur à la cuisse, et avait pris le risque de jouer contre l'Espagne en demi-finale quelques semaines plus tard, mais au bout du compte, il avait quitté le tournoi blessé, passé ses vacances en séances de kinésithérapie et manqué le début du championnat espagnol.

Le journal a souligné que Tchouaméni a de grandes chances de débuter comme titulaire lors du derby de Madrid contre l'Atlético, au stade Wanda Metropolitano, dimanche prochain.

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