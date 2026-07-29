« Pour ces trois-là, il n’y aura pas d’avenir au FC Bayern » : Max Eberl adresse un message clair aux candidats à un départ

Après les deux recrutements de Nathaniel Brown et Ismael Saibari, la priorité du FC Bayern se situe actuellement au niveau des ventes. Surtout, les trois joueurs de retour de prêt, Joao Palhinha (dernièrement à Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Roma) et Sacha Boey (Galatasaray Istanbul), doivent impérativement quitter le club dès cet été.

« Nous avons avec Sacha, Bryan et Joao trois joueurs pour lesquels nous sommes très ouverts à un départ », a souligné Eberl lors d’un point presse mercredi, avant d’ajouter avec insistance : « Pour les trois, il n’y aura pas d’avenir au FC Bayern. Si l’un d’eux décide de rester ici, ce sera relativement dur et compliqué pour lui, parce qu’il ne jouera pas un grand rôle. »

Cependant, la volonté de départ de principe des joueurs n’est qu’un aspect de la situation. Il faut en même temps trouver des clubs qui répondent aux exigences du FC Bayern en matière d’indemnité de transfert. À l’heure actuelle, aucun transfert concret ne se profile pour aucun des trois.

Max Eberl exclut un départ d’Alphonso Davies

Eberl a entre-temps qualifié de « exclue » une vente d’Alphonso Davies. Après plusieurs blessures et au regard de son salaire élevé, le latéral gauche de 25 ans a récemment été à plusieurs reprises associé à un possible départ. Lors de la saison à venir, Davies doit lutter avec Brown pour une place de titulaire dans le couloir gauche de la défense, tandis que Hiroki Ito est disponible comme alternative. Et, au fait : Michael Olise reste lui aussi au FC Bayern.

Une fois le transfert définitif de Bara Ndiaye, qui s’entraîne déjà avec l’équipe au Tegernsee, bouclé, aucune autre recrue n’est prévue pour le moment. « Notre effectif est au complet », a déclaré Eberl. « Cette année, j’ai dû sourire très, très souvent en voyant les noms qui ont été associés à nous. Cela m’a vraiment beaucoup amusé, parce qu’en réalité, il n’y avait réellement zéro pour cent de vrai dans tous les noms qui circulaient autour de nous. »

Très concrètement, Eberl a également démenti un prétendu intérêt pour l’attaquant belge Charles De Ketelaere, d’Atalanta Bergame.