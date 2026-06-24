Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Pour célébrer l’anniversaire de Lionel Messi, ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine lui ont offert cinq gâteaux géants et quarante cadeaux anonymes

Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Jordanie
Argentine
É.-U.

Lionel Messi a fêté ses 39 ans.

Selon la presse, l’Argentin Lionel Messi a fêté ses 39 ans ce mercredi.

Lionel Messi a fêté ses 39 ans le 24 juin, et la sélection argentine a célébré cet événement de manière originale après la séance d’entraînement de ce mercredi.

Selon le journal « Marca », ses coéquipiers lui ont offert un maillot unique, arboré par chacun d’eux, avec une photo individuelle aux côtés de la star et la mention « Joyeux anniversaire, Leo ».

 Rodrigo De Paul, l’un de ses proches au sein du groupe, a ainsi opté pour un cliché où il l’étreint lors des célébrations du titre mondial au Qatar en 2022.

Au centre d’entraînement de Kansas City, où la sélection argentine est concentrée, une quarantaine de personnes s’étaient réunies avec divers présents dans l’espoir d’approcher la star et de lui remettre leurs cadeaux.

Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG

Enfin, au moins cinq gâteaux géants ont été livrés par la FIFA, la Fédération argentine, la CONMEBOL, la CONCACAF et plusieurs marques partenaires de la sélection ou de la Fédération.

Publicité