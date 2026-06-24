Pour célébrer l’anniversaire de Lionel Messi, ses coéquipiers de l’équipe d’Argentine lui ont offert cinq gâteaux géants et quarante cadeaux anonymes

Selon la presse, l’Argentin Lionel Messi a fêté ses 39 ans ce mercredi.

Lionel Messi a fêté ses 39 ans le 24 juin, et la sélection argentine a célébré cet événement de manière originale après la séance d’entraînement de ce mercredi.

Selon le journal « Marca », ses coéquipiers lui ont offert un maillot unique, arboré par chacun d’eux, avec une photo individuelle aux côtés de la star et la mention « Joyeux anniversaire, Leo ».

Rodrigo De Paul, l’un de ses proches au sein du groupe, a ainsi opté pour un cliché où il l’étreint lors des célébrations du titre mondial au Qatar en 2022.

Au centre d’entraînement de Kansas City, où la sélection argentine est concentrée, une quarantaine de personnes s’étaient réunies avec divers présents dans l’espoir d’approcher la star et de lui remettre leurs cadeaux.

Enfin, au moins cinq gâteaux géants ont été livrés par la FIFA, la Fédération argentine, la CONMEBOL, la CONCACAF et plusieurs marques partenaires de la sélection ou de la Fédération.