Pour Carragher, une victoire de Liverpool contre Manchester City n'assurerait pas le titre

L'ancien défenseur des Reds reste très prudent quant à la suite des événements en Premier League après le choc anglais de ce jeudi soir.

Illustre figure de Liverpool, Jamie Carragher est évidemment bien placé pour évoquer le choc entre les Reds et Manchester City, ce jeudi. Une affiche qui a des allures de tournant pour le titre. Les Reds se rendent à l'Etihad Stadium avec une avance de six points sur leurs poursuivants. City, champion en titre, ne pointe qu'à la troisième place derrière Tottenham.

Autant dire qu'une victoire des Reds aura forcément un impact conséquent pour la suite. Conséquent, mais pas déterminant selon Carragher, qui reste prudent sur la question.

"Si Liverpool devait gagner, cela ferait une énorme avance de 10 points", a-t-il expliqué sur talkSPORT. "Mais ce ne serait pas fini, il reste encore un long chemin à parcourir. Si une équipe avec la qualité de Man City peut perdre ce terrain en un mois à six semaines, il ne fait aucun doute que cela pourrait aussi arriver à Liverpool".

"[Si cela se termine par un match nul], je pense que sept points seraient une très bonne avance pour Liverpool, mais cela peut rapidement être inversé en deux ou trois matchs. Il reste encore un très long chemin à parcourir", a insisté l'ancien défenseur.



"Si City perd, cela les mettra dans une position très difficile, mais s’ils gagnent, je pense qu’ils sont de retour dans la course. Cependant, la confiance que Liverpool augmenterait en gagnant et avec l’équipe dans cette position, ils auraient l'opportunité de remporter le titre en Premier League".



"Liverpool a battu Manchester City trois fois en 2018, alors nous devrions avoir la conviction de pouvoir gagner le match. Ce sera difficile, bien sûr, car City est un top club et ils l'ont déjà montré...", a conclu un Carragher finalement très indécis, comme toute l'Angleterre, qui retient son souffle avant ce choc tant attendu...