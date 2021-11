Pour Cannavaro, le Real Madrid a fait une excellente affaire avec Alaba

Aucun défenseur n'a été désigné meilleur footballeur du monde depuis que Fabio Cannavaro a réussi l'exploit en 2006, après avoir mené l'Italie à la Coupe du monde en Allemagne.

Quinze ans plus tard, alors que la conversation autour du Ballon d'Or de cette année commence à chauffer, l'ancien défenseur de la Juventus et du Real Madrid s'est confié sur plueirus sujets lors d'un entretien avec Marca, lui qui est admiratif du Real Madrid de Carlo Ancelotti. "Il fait un excellent travail dans une année de transition. On craignait que certains changements et certaines pertes aient des conséquences, mais Carletto est parfait pour le Real Madrid, il sait comment gérer un vestiaire et des joueurs."

L'Italien se rêve d'ailleurs coach du Real un jour : "Je dois travailler dur pour y arriver, mais c'est le rêve de tout entraîneur d'être au Real Madrid, à Manchester United, au Bayern Munich, à la Juventus... des grands clubs comme ça."

L'ancien défenseur merengue juge également David Alaba. "Il vient d'une équipe offensive comme le Bayern, où il défendait haut avec beaucoup d'exigences. Il est habitué à tout cela. C'est un grand joueur, polyvalent, qui tire bien, qui dirige. C'est une bonne signature parce qu'il est une garantie."