Pour Baggio, l'Italie devrait être qualifiée pour le Mondial après sa victoire à l'Euro

La légende italienne considère que la Nazionale mériterait de prendre part à la Coupe du Monde au Qatar, à la fin de l'année.

Roberto Baggio, la légende de l'Italie, affirme qu'il est "honteux" et "fou" que les Azzurri n'aient pas été assurés d'une place à la Coupe du monde 2022 après leur triomphe mémorable à l'Euro 2020.

"Ces gars méritent une récompense pour ce qu'ils ont accompli"

L'équipe de Roberto Mancini a savouré la gloire continentale à l'été 2021, mais n'a pas été en mesure de se réserver une place au rassemblement mondial au Qatar plus tard cette année.

Une défaite surprise en barrage contre la Macédoine du Nord a assuré que l'Italie ne participerait pas à une deuxième phase finale de Coupe du monde consécutive, mais Baggio s'est demandé pourquoi elle n'était pas déjà assurée de se qualifier.

L'Italie a eu du mal à être régulière après sa victoire sur l'Angleterre au stade de Wembley, mais Baggio estime que cela n'aurait jamais dû être un problème.

L'ancien meneur de jeu des Azzurri a déclaré lors d'un événement à l'aéroport Fiumicino de Rome : "L'Italie a gagné le Championnat d'Europe, je pense que c'est une honte, c'est de la folie qu'on ne leur donne pas une place automatique pour la Coupe du monde pour cela.

"N'importe qui peut perdre un match contre n'importe qui dans un mauvais jour, mais ces gars-là méritent une sorte de récompense pour ce qu'ils ont accompli, n'est-ce pas ? Si j'avais été dans cette équipe, j'aurais eu du mal à l'accepter."

Pourquoi l'Italie ne va pas participer à la Coupe du monde 2022 ?

Les Azzurri ont vécu une soirée mémorable dans la maison du football anglais le 11 juillet 2021 en s'imposant aux tirs au but contre les Three Lions.

Depuis, ils n'ont pas eu la vie facile, avec seulement trois victoires en dix rencontres.

Les hommes de Mancini ont dominé leur match de barrage contre la Macédoine du Nord en mars, mais ils ont encaissé un but à la 92e minute et ont perdu leur billet pour le Qatar.

Ils ont également échoué lors de leur dernière sortie, la Finalissima contre l'Argentine, vainqueur de la Copa America, mais Baggio pense qu'il faut faire confiance au régime actuel.

L'article continue ci-dessous

Il a ajouté : "Je pense que l'Italie a souffert des séquelles psychologiques de l'élimination de la Coupe du monde. Vous pouvez voir que c'est un problème psychologique.

"Nous l'avons vu [lors de la défaite 3-0 contre l'Argentine], vous ne pouvez pas comparer le calme et la confiance des joueurs argentins à notre état d'esprit actuel.

"Roberto Mancini a fait quelque chose d'extraordinaire, il faut le respecter et lui permettre de continuer à travailler comme il l'a fait. Nous avons de jeunes talents à qui on ne donne pas d'espace pour jouer en Serie A et c'est un problème bien connu."