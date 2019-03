Pour Azpilicueta, Chelsea peut encore viser la C1 par le biais du championnat

Le défenseur international espagnol a annoncé ses ambitions pour la dernière ligne droite de cette saison.

Selon Cesar Azpilicueta, la n'est pas le seul moyen d'accéder à la pour .



Les hommes de Maurizio Sarri ont raté l'occasion de revenir à égalité de points avec en dimanche, s'inclinant 2-0 face à à Goodison Park.



Les Blues sont sixièmes du classement avec seulement huit matches restants à disputer pour la saison 2018-19, un point derrière et trois derrière les Gunners.



Un triomphe en Ligue Europa en mai représente le chemin le plus court pour accéder à la Ligue des champions la saison prochaine, mais Azpilicueta a exhorté ses coéquipiers à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.



"Nous avons raté une occasion d'obtenir des points et chaque fois que vous n'obtenez pas les trois points, vous vous mettez dans une position plus difficile", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Il reste encore beaucoup de matches à jouer et nous allons nous battre car nous ne pouvons pas rater la qualification en Champions League".



"Je ne vois pas seulement la Ligue Europa comme le seul moyen de faire partie de la Ligue des champions, car la place de Chelsea n'est pas d'être sixième en Premier League, je ne peux donc pas l'accepter."



Chelsea affrontera le Slavia Prague en quarts de finale de Ligue Europa et se présente avec un costume d'épouvantail du tableau, au même titre qu'Arsenal ou .



En Premier League, les hommes de Sarri doivent se déplacer à et Manchester United dans les mois à venir, mais Azpilicueta a toujours le sentiment qu'ils contrôlent leur propre destin.



"Il y a un moyen d'entrer dans la Ligue des champions, c'est un trophée et on va jouer jusqu'à la fin mais on n'est pas dans une position en championnat où on peut dire qu'on ne va pas atteindre les places de la Ligue des champions".



"Si nous avions gagné les (derniers) matchs, nous serions troisièmes à la trêve internationale et nous aurions pu dire que nous étions déjà en Ligue des champions".



"De toute évidence, avec cinq autres points, nous aurions pu être bien meilleurs."



Après la trêve internationale, Chelsea reprendra sa campagne en championnat avec un déplacement à le 31 mars, avant d'accueillir à Stamford Bridge huit jours plus tard.