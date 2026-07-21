Selon Bild, une rencontre secrète a eu lieu en Croatie entre l’attaquant vedette Dzeko et le directeur sportif Baumann. L’objectif : convaincre le buteur de rester une saison supplémentaire chez les « Königsblauen ». Pour le séduire, un salaire de base de 900 000 euros serait avancé. Avec les primes, son salaire annuel pourrait grimper jusqu’à 1,3 million d’euros.

À 40 ans, l’attaquant figurerait ainsi parmi les mieux payés du club. Selon les informations disponibles, seuls la nouvelle recrue Robin Gosens, le gardien Loris Karius et le capitaine Kenan Karaman évolueraient dans la même tranche salariale.

Pour l’instant, on ignore encore si Dzeko acceptera une telle offre. Libre de tout contrat depuis début juillet, le Bosnien est actuellement en vacances, où il se remet de la Coupe du monde. Il souhaite entre-temps en discuter avec sa famille pour décider s’il souhaite poursuivre sa carrière. Au printemps, de nombreuses sources indiquaient que Schalke s’attendait à ce que la recrue hivernale mette un terme à sa carrière en cas de promotion réussie, afin de partir en beauté.

Lors des célébrations de la montée, effectives, l’attaquant a toutefois ouvert la porte à un revirement : « On ne veut jamais s’arrêter, je ne veux pas m’arrêter – le football, c’est ma vie. On verra ce qui se passera lors de la Coupe du monde. Ensuite, on en discutera ensemble. »

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Combien de temps Dzeko laissera-t-il Baumann dans l’expectative ?

Selon Bild, il aurait confié à Baumann pouvoir « tout à fait s’imaginer » rester une saison de plus, tout en réfléchissant encore à savoir si Schalke doit être « la dernière étape de sa carrière exceptionnelle ».

Baumann et la direction du S04 refusent pour l’instant de mettre la pression sur leur héros de la montée. Un retour dans la région n’est envisagé qu’à partir de début août. Toutefois, selon Bild, s’il trouvait rapidement sur le marché des transferts un renfort offensif immédiat et abordable, le club attendrait de Dzeko une décision éclair afin de garantir une planification sereine.

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Prochain coup de maître depuis la Fiorentina ? Schalke s’offre Gosens

La saison dernière, Schalke a fait son retour surprise dans l’élite allemande après trois exercices en 2e Bundesliga. Lors du mercato hivernal, le club a recruté plusieurs renforts, dont Dzeko. L’attaquant, alors à la Fiorentina, avait récolté neuf points au classement des buteurs (six buts, trois passes décisives) en onze matches lors de la phase retour.

Cet été, le club s’est à nouveau tourné vers la Fiorentina pour recruter l’ancienne star de la DFB, Gosens. L’ailier gauche rejoint dans un premier temps son club de cœur sous forme de prêt. Si le S04 parvient à se maintenir en première division, une option d’achat d’un montant estimé à 1,5 million d’euros sera déclenchée.



