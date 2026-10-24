Le joueur de 36 ans a rejoint le Sportfreunde Uevekoven, club de sixième division. Comme l’a annoncé jeudi le club de Landesliga Mittelrhein, Holtby renforcera l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

« Nos joueurs-entraîneurs Josh et Sven ont convaincu Lewis de rechausser les crampons et d’enfiler le maillot », a écrit Uevekoven sur Instagram. « Cette saison, il portera le maillot vert et blanc des Sportfreunde ! Nous sommes ravis de t’accueillir parmi les Sportfreunde, Lewis ! À une belle aventure ensemble ! »









Le joueur-entraîneur Josh n’est autre que Joshua (30 ans), le frère cadet de Holtby. Passé notamment par l’Alemannia Aachen et l’équipe réserve du Borussia Mönchengladbach, il joue depuis 2023 à Uevekoven, près de la ville natale des deux frères. Ceux-ci sont originaires d’Erkelenz, à seulement six kilomètres environ d’Uevekoven, près de Mönchengladbach.

Lewis Holtby a déjà fait ses débuts en Landesliga

Lewis Holtby a fait ses débuts avec les Sportfreunde dès vendredi soir, au lendemain de l’annonce de son arrivée. Lors de la réception du leader, le SC Fliesteden, il était titulaire au milieu de terrain aux côtés de son frère Joshua. Uevekoven a décroché un honorable match nul (1-1). Holtby et ses coéquipiers ont même failli l’emporter après avoir ouvert le score à la 85e minute, mais les visiteurs ont égalisé dans le temps additionnel.

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Trois points auraient été d’autant plus précieux qu’après un mauvais début de saison, Uevekoven doit plutôt regarder vers le bas du classement. Dans ce championnat à 16 équipes, le club occupe la onzième place avec sept points pris lors des neuf premiers matches, et ne compte que trois points d’avance sur la zone de relégation. Avec le renfort de cet ancien joueur de Bundesliga bien connu, il espère désormais remonter rapidement au classement.

Lewis Holtby a disputé trois matches avec l’Allemagne

Holtby était passé professionnel à l’Alemannia Aachen avant de disputer, au total, 225 matches de Bundesliga avec Schalke 04, le VfL Bochum, Mayence 05, le Hambourg SV et Holstein Kiel. Sa dernière étape dans le football professionnel l’a conduit la saison passée aux Pays-Bas, au NAC Breda, avec lequel il a disputé 30 matches d’Eredivisie. En juillet, le milieu de terrain avait annoncé la fin de sa carrière.

Holtby compte même trois sélections en équipe d’Allemagne. En novembre 2010, alors âgé de 20 ans, il avait fait ses débuts avec la sélection allemande lors d’un match amical contre la Suède (0-0). Sa seule apparition en match officiel avec l’Allemagne remonte à juin 2011, lors d’une victoire 3-1 contre l’Azerbaïdjan en qualifications pour l’Euro. Holtby a porté le maillot de la sélection pour la dernière fois en novembre 2012 : il était titulaire lors d’un match amical à l’extérieur contre les Pays-Bas (0-0), sous les ordres du sélectionneur de l’époque, Joachim Löw.