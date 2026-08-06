Chelsea s'est montré ouvert à la vente de 11 joueurs lors de ce mercato estival, tout en continuant par ailleurs à renforcer son effectif, ayant récemment bouclé l'arrivée de Jordan Henderson, qui devient la huitième recrue estivale du club.

Ces derniers mois ont été marqués par une activité intense pour le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Chelsea a conclu un transfert colossal de 117 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Morgan Rogers, et a rapidement recruté le défenseur de Crystal Palace Maxence Lacroix.

Dans les premiers jours d'août, la signature de Danny Welbeck a marqué une rupture avec la politique de transferts habituelle du club, axée sur les jeunes joueurs, ce qui s'est ensuite confirmé avec l'arrivée de Henderson.

L'international argentin polyvalent Valentin Barco renforce la puissance du club londonien en arrivant de Strasbourg, et la liste des nouveaux joueurs se complète avec les arrivées de Geovany Quenda, Marc Ballestra et Estêvão.

La campagne de recrutement lancée par Chelsea pourrait aider le nouvel entraîneur Alonso à sortir l'équipe de sa situation décevante, après avoir occupé la dixième place la saison dernière, mais elle laissera aussi le club avec un effectif pléthorique.

Le journal « Mirror », citant « The Athletic », a indiqué que jusqu'à 11 joueurs de Chelsea pourraient partir définitivement avant la clôture du mercato, avec la possibilité que les sommes récupérées atteignent près de 500 millions de livres sterling.

Chelsea doit se séparer de certains défenseurs après le recrutement de Lacroix, Alonso ayant déclaré qu'il préférait n'avoir que « quatre ou cinq » défenseurs dans son effectif.

Trevoh Chalobah est proche d'un transfert au Côme pour 31 millions de livres sterling, mais il n'est pas le seul défenseur susceptible de quitter Stamford Bridge.

Axel Disasi, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à West Ham United, pourrait, dit-on, partir pour 25 millions de livres sterling, tandis que Benoît Badiashile est estimé à 30 millions de livres sterling. En outre, le latéral Malo Gusto n'est pas considéré comme un joueur essentiel, et son prix est estimé à 75 millions de livres sterling.

Au milieu de terrain, le nom d'Enzo Fernández a été constamment associé à un départ du club. Chelsea réclamera toutefois 120 millions de livres sterling pour sa star, arrivée de Benfica pour 106 millions de livres sterling en janvier 2023.

À l'image de Fernández et Gusto, Chelsea apprécie l'apport de Pedro Neto, mais on dit que l'ailier n'est pas intouchable, et le nom de l'international portugais a été associé à un possible transfert de 70 millions de livres sterling depuis Chelsea.

En attaque, l'arrivée de Welbeck à Chelsea devrait pousser le club à vendre plusieurs attaquants.

Liam Delap est considéré comme l'un des joueurs les plus susceptibles de partir après une première saison frustrante, mais le club cherchera néanmoins à réaliser un bénéfice sur les 30 millions de livres sterling versés à Ipswich Town l'été dernier.

Nicolas Jackson est estimé à 65 millions de livres sterling et a attiré l'intérêt d'Aston Villa après avoir passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich. Quant au jeune attaquant Marc Guiu, son prix s'élève à 25 millions de livres sterling après avoir disputé 13 matchs avec Chelsea la saison dernière.

Dans le même temps, Estêvão, estimé à 20 millions de livres sterling selon le site Transfermarkt, ferait déjà face à une situation floue au club après son arrivée de Strasbourg.

De même, Chelsea cherchera à vendre définitivement David Datro Fofana, estimé à 3 millions de livres sterling.

Ainsi, le total des sommes potentielles pour les onze joueurs de Chelsea atteint 494 millions de livres sterling, avec la possibilité que certains joueurs partent pour des montants plus élevés.