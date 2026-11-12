Pour 20 millions d’euros : le FC Barcelone aurait un adolescent dans le viseur après le refus de Tah

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Le FC Barcelone souhaiterait recruter dès cet hiver le défenseur central Ruud Nijstad, du FC Twente.

C’est ce que rapporte le quotidien sportif espagnol Sport. Selon le journal, les Catalans veulent revenir à la charge après avoir tenté en vain de recruter le joueur de 18 ans l’été dernier. Le directeur sportif de Twente, Erik ten Hag, ancien entraîneur notamment de Manchester United, a récemment confirmé cette première prise de contact.

D’après le même article, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, compte sur Eric Garcia et Jules Koundé au poste de latéral droit, ce qui libérerait une place dans l’axe de la défense. Aux côtés de Pau Cubarsí, Gerard Martin et Andreas Christensen, Flick souhaite disposer d’une autre option dans l’axe. Nijstad resterait un profil très intéressant pour le Barça en raison de son âge, de son physique et de ses qualités dans la relance.

Selon Sky, Jonathan Tah, du Bayern Munich, a lui aussi brièvement été envisagé. Les Catalans se sont renseignés sur la possibilité d’un transfert cet hiver, l’international allemand n’étant plus assuré de sa place de titulaire aux côtés de Dayot Upamecano face à la concurrence de Min-jae Kim au FCB. Tah et le Bayern Munich auraient toutefois immédiatement fermé la porte. Nijstad figure donc de nouveau tout en haut de la liste des joueurs souhaités par le Barça.

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Formé à Twente, Nijstad a déjà disputé 32 matches de première division avec le club d’Enschede à seulement 18 ans. Son contrat court jusqu’en 2029 et, selon l’article, son club réclame 20 millions d’euros pour le laisser partir. Nijstad a été appelé pour la première fois en équipe des Pays-Bas Espoirs. Entraînée par l’ancien joueur du Barça Michael Reiziger, celle-ci affrontera le Danemark en barrages pour une qualification à l’Euro.