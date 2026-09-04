C’est ce que rapporte le journal Bild. Selon le quotidien, le joueur de 22 ans était déjà entré dans le viseur des Cityzens en mars, lui qui était alors leur candidat prioritaire pour le milieu de terrain axial. City était donc également prêt à débourser 100 millions d’euros pour Pavlovic, mais ce dernier n’avait aucun intérêt à quitter le Bayern Munich pour rejoindre l’Angleterre.

À City, il apparaissait déjà au printemps que l’entraîneur Pep Guardiola allait arrêter et qu’Enzo Maresca reprendrait son poste. L’Italien aurait lui aussi personnellement tenté d’attirer Pavlovic, mais sans succès. Comme l’international allemand excluait catégoriquement un transfert, les Anglais n’ont formulé aucune offre officielle pour lui.

Man City a complètement remanié son milieu de terrain lors de la dernière période des transferts : Rodri (au FC Barcelone), Bernardo Silva (au Real Madrid), Tijjani Reijnders (à Al-Qadsiah) et Nico Gonzalez (à Newcastle) ont quitté le club. Pendant longtemps, les Cityzens n’ont pu présenter qu’un seul remplaçant, Elliot Anderson (pour 135 millions d’euros en provenance de Nottingham), mais juste avant la fermeture du mercato, Ayyoub Bouaddi (pour 95 millions d’euros en provenance de Lille) et Enzo Fernandez (pour 145 millions d’euros en provenance de Chelsea) sont aussi arrivés. Au total, City a ainsi dépensé 375 millions d’euros rien que pour des joueurs du milieu de terrain axial.

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Aleksandar Pavlovic est issu du centre de formation du Bayern et a disputé 44 matches officiels avec le FCB la saison dernière. Il y a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Il a fait ses débuts avec l’équipe d’Allemagne en juin 2024 et compte jusqu’ici 15 sélections.