L'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a évoqué la crise que traverse sa star Cristiano Ronaldo au sein de la sélection du Portugal, avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Ronaldo avait provoqué une crise retentissante au sein de la sélection du Portugal, après avoir quitté son stage au Danemark la semaine dernière, en raison d'un désaccord avec Jorge Jesus concernant sa participation au match face à la Norvège lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Postecoglou a commenté brièvement ce sujet lors de la conférence de presse du match de son équipe contre Al-Diriyah, après-demain vendredi, au stade Al-Awwal Park, dans le cadre de la huitième journée de la Saudi Pro League.

L'entraîneur australien a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Al-Riyadhiah » : « Ronaldo est revenu dans de bonnes dispositions, il est prêt mentalement et physiquement, et c'est le plus important. »

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Et de poursuivre : « Quant à la sélection et à son incident, j'ai moi-même été entraîneur en sélection, et je détestais que les entraîneurs de clubs commentent les événements des sélections. »

Il a ajouté : « Ronaldo a joué avec nous en donnant tout son engagement, son moral est très élevé, et je suis désormais son entraîneur à Al-Nassr. Il représente un atout pour nous, et je n'aime pas parler de ce qui s'est passé dans la sélection de son pays. »

Postecoglou a également tenu à féliciter la sélection saoudienne après sa victoire en Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, « Gulf 27 ».

Il a déclaré à ce sujet : « Félicitations à la sélection saoudienne, aux joueurs ainsi qu'aux staffs technique et administratif ; remporter ce titre est très important. »

L'entraîneur australien a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à la période de préparation dont a bénéficié son équipe durant la trêve internationale, déclarant : « Nous avons eu deux nouvelles semaines de préparation, une période plus longue que d'habitude, malgré l'absence des joueurs internationaux. »

Rappelons qu'Al-Nassr, tenant du titre de la dernière édition, occupe la troisième place au classement du championnat saoudien avec 16 points, à seulement deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, le dauphin.