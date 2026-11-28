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L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, s'en est pris aux journalistes malgré la victoire de son équipe face à Al-Hazm en Roshn Saudi League.

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Al-Nassr s'est imposé 1-0 sur la pelouse d'Al-Hazm ce samedi , au stade de la Cité sportive Roi-Abdallah de Buraydah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

L'entraîneur australien s'est exprimé sur la rencontre à l'issue du match, en conférence de presse, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah ».

« C'est toujours bien de gagner. C'était assurément un match qui comportait beaucoup de difficultés, et c'est agréable de l'emporter sans encaisser le moindre but », a déclaré Postecoglou.

Mais le technicien australien s'est emporté à la suite d'une question posée par un journaliste au sujet des victoires difficiles obtenues par Al-Nassr depuis la défaite 3-1 face à Al-Ahli, il y a deux vendredis, lors du match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

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Depuis, Al-Nassr a battu les Qataris d'Al-Sadd 2-1 lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite, avant de dominer Al-Hazm 1-0 lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

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« Contre Al-Ahli, nous n'avons pas eu de chance. Vous qualifiez nos deux victoires face à Al-Hazm et Al-Sadd de difficiles, mais retournez à votre téléphone, regardez les deux matchs et vous verrez que nous avons mérité de gagner les deux », a réagi Postecoglou.

Il a poursuivi : « J'ai l'impression que vous ne m'aimez pas. Notre travail est clair et de qualité, et nos résultats le prouvent. Nous avons disputé 17 matchs jusqu'à présent. C'est vrai que nous ne sommes pas premiers, mais seule la différence de buts nous sépare de la tête. »

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Al-Nassr occupe la deuxième place du championnat saoudien avec 31 points, derrière le leader Al-Qadsiah à la différence de buts. Al-Hilal pourrait toutefois reprendre la tête avec deux points d'avance en cas de victoire face à Al-Ettifaq, au stade EGO de Dammam, lors de la 13e journée de la compétition.

Le technicien australien a conclu en évoquant l'exploit historique réalisé par Al-Nassr, devenu le premier club au monde à marquer lors de 100 matchs consécutifs dans un championnat national.

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« C'est une grande réussite pour le club. Je n'étais pas là pour tous ces matchs, mais c'est un élément positif qui reflète la volonté constante des joueurs de marquer », a ajouté Postecoglou.

L'unique but d'Al-Nassr a été inscrit par son milieu de terrain portugais Samu Costa, à la 25e minute de jeu, après avoir récupéré le ballon dans la surface de réparation face au but vide, à la suite d'un cafouillage.

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La véritable valeur de ce but dépasse le simple résultat : selon Opta, spécialiste des statistiques du football, Al-Nassr est devenu la première équipe de l'histoire de la Saudi Pro League à marquer lors de 100 matchs consécutifs, un record qu'aucun club n'avait jamais atteint dans la compétition.

D'après les statistiques d'Opta, la série historique d'Al-Nassr a débuté en décembre 2023, lors de la rencontre face à Al-Riyadh. L'équipe a ensuite continué à trouver le chemin des filets match après match, jusqu'à atteindre la barre des 100 face à Al-Hazm.