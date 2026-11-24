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L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur du club saoudien d'Al-Nassr, a fait part de sa frustration malgré la victoire obtenue face aux Qatariens d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Al-Nassr s'est imposé 2-1 face à Al-Sadd, son invité, lors du match qui a opposé les deux équipes mardi soir , au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne, Riyad, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

En conférence de presse d'après-match, Postecoglou a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah » : « Il était important de gagner. Nous avons remporté 3 victoires dans la compétition, et je pense que nous avons bien commencé le match et que nous nous sommes créé des occasions. »

Il a nuancé : « Nous aurions peut-être dû être plus disciplinés et mieux contrôler le match, mais remporter un match de Ligue des champions, c'est formidable, et quel superbe but de João (Félix), qui est assis à côté de moi. »

Il a ajouté : « Je suis content. Je n'ai pas souri parce que je suis un peu fatigué et que j'ai beaucoup de problèmes en tête. La question du contrat de João (Félix), ce n'est pas à moi qu'on la pose. Une partie de ce que j'aime dans mon métier, c'est de faire partie de l'histoire de joueurs exceptionnels comme João Félix. »

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Le technicien australien fait allusion à la fin du contrat de João Félix avec Al-Nassr au terme de la saison en cours, ce qui menace de le voir quitter l'équipe deux saisons après son arrivée à l'été 2025, son contrat n'ayant toujours pas été prolongé à ce jour.

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Postecoglou est ensuite revenu sur la rencontre : « C'est frustrant d'encaisser un but sur coup de pied arrêté. Le plus important, c'est notre manière de jouer, de créer et d'être agréables à regarder, tant que nous continuons à le faire et à défendre comme un bloc organisé. »

Il a poursuivi : « Je pense que nous travaillons bien, nous progressons constamment. Malheureusement, certains joueurs se sont blessés, (Kingsley) Coman s'est blessé aujourd'hui, mais nous jouons du bon football, les joueurs cherchent sans cesse à progresser, nous sommes toujours en course dans 4 compétitions et nous avons une chance dans chacune d'elles. Nous allons bien sûr continuer à travailler. »

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Coman s'est écroulé au sol après seulement 3 minutes de jeu face à Al-Sadd, à la suite d'un contact avec un joueur de l'équipe qatarie, avant de quitter la pelouse blessé. Il a été remplacé par l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan.

La blessure de l'ailier français est survenue quelques minutes après le début de sa première titularisation avec Al-Nassr, à la suite de la sérieuse blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains ces derniers temps, ce qui soulève des questions sur sa condition physique et sa capacité à reprendre la compétition.

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Le technicien australien a poursuivi : « Nous avons un effectif restreint, mais tout le monde est en concurrence et nous essayons de faire progresser les jeunes, comme Rakan et Saad Haqawi. C'est positif pour l'équipe. »

Postecoglou a conclu en évoquant la défaite 1-3 subie par son équipe lors du dernier Clasico face au rival historique Al-Ahli, vendredi dernier, lors de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

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Il a terminé : « Oui, nous sommes déçus de notre défaite contre Al-Ahli, mais le plus important, c'est que lorsque nous perdons, nous réagissons lors du match suivant et nous le gagnons. »