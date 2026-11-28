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L'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a dévoilé le onze de départ avec lequel son équipe affrontera Al-Hazem, qui le reçoit ce samedi 28 novembre 2026 lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Al-Nassr cherchera à retrouver son équilibre et à renouer avec la victoire.

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Postecoglou a décidé d'aligner d'entrée ses principales armes offensives, en confiant la pointe de l'attaque au Portugais Cristiano Ronaldo, épaulé par le Sénégalais Sadio Mané et le Portugais João Félix. Un choix qui traduit la volonté de l'entraîneur de faire la différence rapidement et d'éviter tout nouveau faux pas.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour Al-Nassr, qui l'aborde à la troisième place du classement de la Roshn Saudi League avec 28 points en 12 matchs, à 3 points du leader Al-Qadsiah. Une victoire est donc indispensable pour ne pas laisser se creuser l'écart avec les prétendants au sommet.

Ce match intervient après la défaite d'Al-Nassr face à Al-Ahli (1-3) lors de la rencontre en retard de la 9e journée. Ce revers a mis fin à la série de victoires de l'équipe et place Postecoglou face au défi de retrouver rapidement l'équilibre, d'autant que la course au titre entre dans une phase plus délicate.

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La composition d'Al-Nassr face à Al-Hazem

Voici les choix du technicien australien :

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Gardien : Bento Matheus.

Défense : Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez, Awad Aman.

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Milieu : Angelo Gabriel, Samu Costa, Rakan Al-Ghamdi.

Attaque : Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix.

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En face, Al-Hazem dispute cette rencontre à domicile en occupant la quinzième place avec 10 points. Malgré le net écart au classement entre les deux équipes, le club compte s'appuyer sur l'avantage du terrain et le soutien de son public pour obtenir un résultat positif face à l'un des principaux candidats au titre.

Le coup d'envoi sera donné à 15h15, heure de La Mecque, soit 14h15, heure du Caire. Tous les regards seront tournés vers la réaction d'Al-Nassr après sa dernière défaite, et vers la capacité du trio Ronaldo, Mané et Félix à mener l'équipe vers une victoire qui la remettrait sur la bonne voie.