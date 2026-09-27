Posic met le feu aux poudres : les coulisses explosives du limogeage du directeur sportif d'Al Ahly

Des rapports de presse ont révélé de nouvelles coulisses derrière la démission d'Osama Hawsawi de son poste à Al-Ahli, après que la dernière période a été marquée par un différend au sujet de l'avenir du Néerlandais Marino Pusic, l'entraîneur de l'équipe, dans un contexte de divergence évidente des points de vue au sein du club concernant le maintien du technicien.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Okaz », Hawsawi a réclamé le limogeage de Pusic et le recrutement d'un entraîneur de remplacement, se fondant sur son insatisfaction quant au travail fourni par le staff technique, en plus d'un mécontentement chez un certain nombre de joueurs d'Al-Ahli à l'égard de la méthode de l'entraîneur et de sa manière de gérer l'équipe.

Mais les exigences de Hawsawi se sont heurtées à une position différente de la part du comité exécutif d'Al-Ahli, qui a rejeté l'idée de limoger Pusic et a insisté sur son maintien, affirmant que l'entraîneur est lié par un contrat avec le club et qu'il faut lui accorder toutes les chances de poursuivre son travail durant la période à venir, ce qui a conduit à une escalade du différend autour du dossier technique.

Avec le maintien de la position du comité exécutif, Hawsawi a pris la décision de démissionner de son poste, mettant ainsi fin à sa mission à Al-Ahli après une courte période, la crise de l'entraîneur se transformant d'un débat technique en un différend administratif qui a révélé la divergence des visions concernant la manière dont l'équipe première doit être dirigée.

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Cette crise est survenue dans un contexte de résultats en dents de scie pour Al-Ahli sous la conduite de Pusic, l'équipe ayant remporté 6 victoires en 11 matchs, contre 4 défaites et un match nul, marquant 21 buts et en encaissant 14, un bilan qui a reflété la capacité de l'équipe à obtenir des victoires, mais qui, dans le même temps, a laissé subsister des points d'interrogation sur le niveau de stabilité technique.

La dernière défaite face aux Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1 a constitué un nouveau coup dur pour l'équipe, après qu'elle a mis fin à son parcours en Coupe du monde des clubs, dans un match au cours duquel Al-Ahli a mené avant que la formation sud-africaine ne renverse le résultat et n'inscrive le but de la victoire, ravivant les critiques autour des performances de l'équipe et des décisions du staff technique.

Ainsi, la démission de Hawsawi est devenue le dernier épisode de la crise au sein d'Al-Ahli, à un moment où le comité exécutif s'accroche au maintien de Pusic et à lui accorder une nouvelle chance, tandis que les résultats en dents de scie et les critiques croissantes placent l'entraîneur devant un test difficile durant la période à venir, d'autant que tout nouveau faux pas pourrait remettre le dossier de son avenir sur le devant de la scène de manière plus marquée.