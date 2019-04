Portugal - Selon José Fonte, Fernando Santos avait annoncé la victoire en 2016

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le défenseur du LOSC a révélé le discours de Fernando Santos avant l'Euro 2016. Particulièrement confiant...

Championne du Monde en cet été, l'Equipe de de Paul Pogba et Antoine Griezmann a pris sa revanche, deux ans après une cruelle défaite en finale de l'Euro 2016 sur ses terres face au (1-0). Une terrible désillusion pour les tricolores, mais une victoire historique pour la Seleçao de Fernando Santos. Une équipe qui, selon les observateurs, n'était pas vraiment programmée pour triompher sur le sol français.

Néanmoins, selon José Fonte, révélation du LOSC cette saison, lui qui occupe la deuxième place du championnat de France avec les Dogues après son arrivée cet été, force est de constater que le sélectionneur du Portugal, lui, était vraisemblablement plus confiant quant aux chances de victoire des siens.

"Nous allons aller en finale et nous allons la gagner"

"J'ai eu la chance d'avoir de bons entraîneurs. Je me rappellerai toujours Mauricio Pochettino, qui a été une vraie source d'inspiration, de Ronald Koeman également. Mais le leader dont je suis obligé de parler, c'est Fernando Santos. Quand il parle, vous croyez en lui. C'est incroyable, il avait tellement de confiance en nous, les joueurs, durant l'Euro... Désolé, j'étais obligé de vous parler de ça, même si vous êtes français !", a d'abord confié l'international portugais José Fonte au sujet de Fernando Santos, dans un entretien accordé à L'Equipe ce samedi. Avant de se livrer à des déclarations pour le moins troublantes.

"C'était avant que l'Euro ne commence. Il nous a dit : 'Nous allons aller en finale et nous allons la gagner. Vous ne le savez pas encore mais moi, je le sais, je crois en vous.' On s'est regardés avec les autres (il mime une moue dubitative). Mais il a maintenu son discours. Et quand il a été en conférence de presse après le 3-3 contre la Hongrie en phase de groupes, il a dit : 'Je rentre à la maison le dernier jour de la compétition, le 16 juillet. Avec la coupe.' Et quand il a dit ça, on était : 'Ou ce mec est fou, ou il croit vraiment en nous !' Ça nous a touchés, nous a rendus confiants", a déclaré José Fonte. Une chose est sûre, ce soir là au Stade de France, ce sont bien les Portugais qui ont pris le meilleur sur une Equipe de France sans solutions à Saint-Denis, sur un but inscrit par Eder depuis l'extérieur de la surface.