Portugal - Santos : "Ronaldo ? Peu de gens peuvent jouer à Manchester United"

Le sélectionneur portugais s'est exprimé sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui devrait poursuivre l'aventure avec les Red Devils.

Cristiano Ronaldo ne quittera pas Manchester United cet été, sans grosse surprise. Malgré une première saison compliquée pour son deuxième passage dans le nord de l'Angleterre, le Portugais entend bien inverser la tendance.

"Rester à Manchester United est son choix"

Présent ces jours-ci avec la sélection portugaise pour les débuts de la Ligue des nations, le quintuple Ballon d'Or a vu son sélectionneur, Fernando Santos, évoquer son avenir.

"Je l'ai dit à plusieurs reprises, Cristiano est le meilleur joueur du monde. Au sujet de sa décision de rester à Manchester United, c'est son choix. Je n'ai pas à dire si je pense que c'est bien ou mal", a-t-il confié en conférence de presse.

"C'est une décision personnelle. Je dis seulement que peu de gens ont l'opportunité de jouer à Manchester United, l'un des plus grands clubs du monde. C'est ce que Cristiano a fait durant toutes ces années."

Une nouvelle ère avec Ten Hag ?

Après un match nul inaugural en Espagne (1-1), les Lusitaniens retrouvent la Suisse ce dimanche pour la deuxième journée de la phase de poules, avant de croiser le fer avec la République tchèque.

Pour ce qui est des Red Devils, il espèrent profiter de l'arrivée d'Erik Ten Hag, en réussite ces dernières années à la tête de l'Ajax, pour relancer le club.

"Je sais qu'il a fait un travail fantastique pour l'Ajax et que c'est un entraîneur expérimenté. Mais nous devons lui laisser du temps, vous savez, et les choses doivent changer comme il le souhaite", confiait Ronaldo ces derniers jours à propos de son futur coach.

"J'espère que nous aurons du succès, bien sûr, car si vous avez du succès, tout Manchester en aura aussi. Je lui souhaite donc le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que l'année prochaine nous allons gagner des trophées."