Portugal: Santos rassure pour Cristiano Ronaldo

Fernando Santos sa rassuré sur l'état de santé de Cristiano Ronaldo, absent ce samedi soir pour la victoire 4-1 du Portugal contre la Croatie.

Cr7 était absent lors de la victoire du contre la . Le buteur lusitanien était forfait à cause d'une infection à un orteil du pied droit et a suivi un traitement à base d'antibiotiques et raté deux jours d'entraînement.

"Il s'est entraîné aujourd'hui et il se sent beaucoup mieux. Il s'entraînera à nouveau [dimanche] et, a priori, il ira en . Puis nous prendrons une décision", a cependant rassuré Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien, en conférence de presse.

Le Portugal ouera mardi soir la deuxième journée de la face à la Suède. Un match comptant pour le groupe 3, celui des Bleus qui viennent justement de battre les Scandinaves (1-0).