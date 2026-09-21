Portugal - Pays de Galles : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Le Portugal et le Pays de Galles donneront le coup d'envoi le 24 septembre 2026 à 18 h 45 GMT (14 h 45 EST / 19 h 45 BST / 20 h 45 SAST).

Les champions lancent leur campagne de groupe

Champion en titre de l'UEFA Nations League, le Portugal retrouve ses terres à l'Estádio José Alvalade pour recevoir le Pays de Galles lors de la 1re journée. Entrée dans un nouveau chapitre sous les ordres du sélectionneur récemment nommé Jorge Jesus, la Seleção vise à lancer la défense de son titre avec une performance marquante devant son public. Pour le Pays de Galles de Craig Bellamy, ce retour en Ligue A représente un énorme test alors que l'équipe cherche à faire bonne figure face à l'une des meilleures sélections d'Europe.

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Le nouveau départ de la Seleção : l'ère Jorge Jesus commence à Lisbonne

Le Portugal aborde ce match d'ouverture de jeudi avec l'objectif de commencer sa campagne par une victoire après son parcours jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Jorge Jesus a convoqué un groupe solide de 25 joueurs avec les cadres Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias et Cristiano Ronaldo, 41 ans, ainsi que les nouveaux appelés Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha et Fábio Silva. Avec une qualité de création redoutable dans tout l'entrejeu, le Portugal veut placer la barre haut dans le groupe A4.

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Les hommes de Bellamy veulent frapper fort d'entrée

Le Pays de Galles se rend à Lisbonne avec la volonté de se tester après avoir obtenu sa remontée en Ligue A lors du précédent cycle de la Ligue des nations. L'effectif de Craig Bellamy cherche à rebondir après ses récents matches amicaux internationaux, en s'appuyant sur la puissance offensive de Brennan Johnson, Daniel James et David Brooks, ainsi que sur la stabilité axiale apportée par Ethan Ampadu et Joe Rodon. Un déplacement au Portugal représente un obstacle de taille, mais le Pays de Galles possède suffisamment de vitesse en contre pour mettre en danger les locaux.

Le Pays de Galles peut-il contenir l'attaque du Portugal ?

Historiquement, les affrontements entre ces deux équipes ont offert une forte intensité tactique, notamment avec la victoire 2-0 du Portugal en demi-finale de l'Euro 2016. Le trio portugais du milieu composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes cherchera à contrôler la possession et à ouvrir des espaces pour Rafael Leão et Ronaldo. De son côté, le Pays de Galles misera sur un bloc médian discipliné et des transitions rapides menées par Brennan Johnson pour se créer des occasions en contre. Avec de précieux points en jeu dans le groupe A4, ce duel de jeudi promet du spectacle dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Le Portugal est dirigé par Jorge Jesus, qui a nommé son premier groupe pour la campagne de Ligue des nations. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée à ce stade, et le XI de départ probable n'a pas encore été annoncé. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Pays de Galles est dirigé par Craig Bellamy. Comme pour le Portugal, aucune information concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe visiteuse. Des mises à jour suivront à mesure que la rencontre approchera.

Forme

Le Portugal aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, mettant fin à une série qui comprenait une victoire 2-1 contre la Croatie et un large succès 5-0 face à l'Ouzbékistan. Le Portugal a signé deux clean sheets sur ces cinq matches, signe d'une équipe difficile à manœuvrer malgré son élimination précoce en Coupe du monde.

Le Pays de Galles a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux de ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués mais huit encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre la Roumanie lors d'un match amical en juin. Son seul succès sur cette série était intervenu plus tôt, avec un cinglant 7-1 contre la Macédoine du Nord en qualifications pour la Coupe du monde, même si ce résultat semble désormais lointain au vu des difficultés qui ont suivi.

Confrontations directes

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises dans l'histoire récente recensée, et le Portugal s'est imposé à chaque fois. La rencontre la plus récente a eu lieu à l'Euro 2016, le 6 juillet, lorsque le Portugal s'est imposé 2-0. Avant cela, le Portugal avait battu le Pays de Galles 3-0 en amical en juin 2000. Le Portugal a remporté les deux confrontations et n'a concédé aucun but sur l'ensemble de ces deux matches.

Classement

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Danemark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norvège NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Pays de Galles WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



