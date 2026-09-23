Portugal - Pays de Galles : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Le coup d'envoi de Portugal - Pays de Galles sera donné le 24 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Les champions lancent leur campagne de groupe

Champion en titre de l'UEFA Nations League, le Portugal retrouve ses terres à l'Estádio José Alvalade pour recevoir le Pays de Galles lors de la 1re journée. Entrée dans un nouveau chapitre sous la direction du sélectionneur récemment nommé Jorge Jesus, la Seleção vise un lancement tonitruant de la défense de son titre devant son public. Pour le Pays de Galles de Craig Bellamy, le retour en Ligue A représente un énorme test, alors que l'équipe cherche à tenir tête à l'une des meilleures sélections d'Europe.

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Nouveau départ pour la Seleção : l'ère Jorge Jesus commence à Lisbonne

Le Portugal aborde son match d'ouverture de jeudi avec l'ambition de débuter sa campagne par une victoire après son parcours jusqu'en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Jorge Jesus a convoqué un groupe solide de 25 joueurs, avec les cadres vedettes Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias et Cristiano Ronaldo, 41 ans, ainsi que les nouveaux appelés Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha et Fábio Silva. Avec une qualité créative redoutable dans tout l'entrejeu, le Portugal veut placer la barre haut dans le groupe A4.

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Les hommes de Bellamy veulent marquer les esprits d'entrée

Le Pays de Galles se rend à Lisbonne avec la volonté de se tester après avoir obtenu sa remontée en Ligue A lors du précédent cycle de Nations League. Le groupe de Craig Bellamy cherche à rebondir après de récents matches amicaux internationaux, en s'appuyant sur la puissance offensive de Brennan Johnson, Daniel James et David Brooks, ainsi que sur la stabilité axiale apportée par Ethan Ampadu et Joe Rodon. Un déplacement au Portugal représente un obstacle de taille, mais le Pays de Galles possède suffisamment de vitesse en contre pour menacer le pays hôte.

Le Pays de Galles peut-il contenir l'attaque du Portugal ?

Historiquement, les confrontations entre ces deux équipes ont offert une forte intensité tactique, notamment la victoire 2-0 du Portugal en demi-finale de l'Euro 2016. Le trio portugais du milieu composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes cherchera à contrôler la possession et à trouver les espaces pour Rafael Leão et Ronaldo. Dans le même temps, le Pays de Galles misera sur un bloc médian discipliné et des transitions rapides menées par Brennan Johnson pour se créer des occasions en contre. Avec de précieux points en jeu dans le groupe A4, ce choc de jeudi promet du spectacle dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Portugal : Costa ; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes ; Vitinha, J Neves ; Neto, Fernandes, Felix ; Ronaldo

Pays de Galles : Ward ; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva ; Ampadu, J James ; Brooks, Thomas, Johnson ; D James

Nouvelles des équipes et effectifs

Le Portugal est entraîné par Jorge Jesus, qui a nommé son premier groupe pour la campagne de Nations League. Aucune blessure ni suspension n'a été confirmée à ce stade, et le onze de départ pressenti n'a pas encore été annoncé. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Pays de Galles est dirigé par Craig Bellamy. Comme pour le Portugal, aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe visiteuse. Des mises à jour suivront à mesure que le match approchera.

Forme

Le Portugal aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre l'Espagne en quart de finale de la Coupe du monde, mettant fin à une série qui comprenait une victoire 2-1 face à la Croatie et un large succès 5-0 contre l'Ouzbékistan. Le Portugal a gardé sa cage inviolée à deux reprises sur ces cinq rencontres, signe d'une équipe difficile à contourner malgré son élimination précoce de la Coupe du monde.

Le Pays de Galles a gagné une fois, fait deux matches nuls et perdu deux fois lors de ses cinq dernières sorties, avec 11 buts marqués mais huit encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre la Roumanie lors d'un match amical en juin. Son seul succès sur cette série était intervenu plus tôt, avec un cinglant 7-1 infligé à la Macédoine du Nord en qualifications pour la Coupe du monde, même si ce résultat paraît désormais lointain au vu des difficultés qui ont suivi.

Confrontations directes

Les deux équipes se sont affrontées deux fois dans l'histoire récente recensée, et le Portugal s'est imposé à chaque fois. La rencontre la plus récente remonte à l'Euro 2016, le 6 juillet, quand le Portugal l'avait emporté 2-0. Avant cela, le Portugal avait battu le Pays de Galles 3-0 lors d'un match amical en juin 2000. Le Portugal a remporté les deux confrontations et n'a encaissé aucun but lors de ces deux matches.

Classement

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Danemark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norvège NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Pays de Galles WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



