Portugal - Pays-Bas | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur la finale de Ligue des Nations

Le Portugal et les Pays-Bas s'affrontent ce dimanche soir en finale de la Ligue des Nations. Un beau choc en perspective.

La finale de la première édition de la Ligue des Nations se joue ce dimanche à l'Estadio Dragao de Porto et met aux prises le pays hôte, le , aux . Le bras de fer entre ces deux équipes, qui sont en pleine bourre et qui ont écarté avec brio les différents obstacles qu'il y avait sur le chemin de la finale, s'annonce palpitant. Et bien malin celui qui pourra prédire le lauréat de cette empoignade.

Les Lusitaniens ont été bousculés en demi-finale par la , mais ils ont su s'en sortir par la grâce notamment d'un excellent Cristiano Ronaldo. De retour avec la sélection, le quintuple Ballon d'Or a claqué un triplé et évité aux siens de tomber dans le piège. Ce dimanche, c'est encore sur lui que reposera l'essentiel des espoirs de la Selecçao, même s'il faudra certainement que le reste de ses partenaires élèvent leur niveau de jeu pour venir à bout d'une brillante équipe des Pays-Bas.

Sans trophée récolté depuis 1988, les Oranje ont soif de succès. Ils le sont d'autant plus qu'ils n'ont plus disputé une compétition majeure depuis le Mondial 2014. Même si cette Ligue des Nations n'a pas le même prestige, ils ne se gêneront pas s'il y a la possibilité d'aller chercher un trophée qui viendrait récompenser tout le travail fait depuis l'arrivée de Ronald Koeman aux commandes. Ils n'auront pas l'avantage du terrain, mais ils disposent de tous les autres atouts pour faire la différence et dominer les champions d'Europe sur leur sol.

Match Portugal vs Pays-Bas Date Dimanche 9 juin Horaire 20h45

Sur quelle chaîne voir Portugal-Pays-Bas ?

En , la rencontre est diffusée en clair sur la chaîne TFX, qui fait partie du groupe TF1. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming de la chaîne.

Chaîne TV Streaming TFX MyTF1

Equipes et compositions

Poste Portugal Gardiens Beto, Rui Patricio, José Sa Défenseurs Ruben Dias, Pepe, Semedo, José Fonté, Guerreiro, Cancelo, R. Silva. Milieux Neves, Carvalho, B. Fernandes, B. Silva, Pizzi, Guedes, Diogo Jota, Moutinho, Mario Rui. Attaquants Ronaldo, Joao Felix, D. Sousa.

Le sélectionneur du Portugal, Santos, pourrait décider d'aligner le même onze qui avait débuté contre la Suisse mercredi soir. De fait, Felix et Bernardo Silva devraient à nouveau accompagner Ronaldo en attaque, tandis que Fernandes jouerait un rôle retiré en milieu de terrain aux côtés de William Carvalho et de Ruben Neves.

Jose Fonte à la place Pepe en défense centrale est un changement à prévoir, alors que Goncalo Guedes et Joao Moutinho sont sortis du banc en demi-finale et incarnent des options au milieu du terrain. Il est peu probable que Santos change une équipe gagnante, cependant, le défenseur central Ruben Dias, que l'on annonce avec insistance, pourrait de nouveau être surveillé de près.

Composition probable : Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Neves, Fernandes; B Silva; Ronaldo, Felix

Poste Pays-Bas Gardiens Cillessen, Vermeer, Bizot Défenseurs Hateboer, De Ligt, Van Dijk, Ake, Van Aanholt, De Vrij, Blind, Dumfries Milieux Propper, Wijnaldum, De Roon, Strootman, Vilhena, Van de Beek, De Jong Attaquants Bergwijn, Babel, Depay, Promes, De Jong

Pour les Pays-Bas, il semble envisageable que Koeman apporte quelques modifications après le match épuisant contre l' . Le gardien et les quatre défenseurs devraient rester inchangés, mais Donny van de Beek pourrait remplacer Marten de Roon au milieu du terrain, tandis que Promes impressionnait après être sorti du banc contre les Three Lions est pressenti pour relever le décevant Babel.

Depay devrait encore une fois mener la ligne d'attaque, Koeman n’ayant pas une multitude d'options crédibles dans ce secteur.

Kevin Strootman et Davy Propper ont tous les deux été incorporés en cours de jeu en demi-finale pour apporter du poids milieu de terrain, mais aucun des deux ne devrait jouer d'entrée puisque Georginio Wijnaldum devrait conserver sa place malgré une fatigue évidente en cette fin de saison.

Composition probable : Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; F de Jong, Van de Beek, Wijnaldum; Promes, Memphis, Bergwijn.