Portugal - Ouzbékistan : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Portugal – Ouzbékistan sera donné le 23 juin 2026 à 13 h 00 (EST) et à 17 h 00 (GMT).

Contexte et analyse de la première journée

Le Portugal, grand favori, a peiné pour arracher le match nul 1-1 face à une RD Congo très solide défensivement lors de la première journée. Les surprises sont devenues la norme dans cette Coupe du monde, mais l’Ouzbékistan n’en a pas créé, s’inclinant 3-1 face à une Colombie talentueuse, même s’il est resté dans le match pendant de longues périodes. Toute la pression sera sur le Portugal et ses stars, Ronaldo en tête, au point que certains experts réclament déjà l’exclusion de l’attaquant emblématique du onze de départ.

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Les joueurs clés et l'entraîneur du Portugal

L’entraîneur Roberto Martínez dispose d’un effectif complet et en forme, et il pourrait juger que le moment est venu pour la sélection ibérique de conquérir le plus grand trophée du football mondial. L’emblématique Cristiano Ronaldo, 41 ans, détient les records masculins de sélections (228) et de buts (143). Il est l’un des six joueurs à avoir disputé cinq Coupes du monde, et celle-ci est sa sixième.

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, sort d’une saison record sur le plan personnel après avoir délivré 21 passes décisives en Premier League lors de l’exercice 2025-2026, un record historique pour une seule saison. Le quatuor du PSG composé de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos vient de remporter la Ligue des champions et débordera de confiance. Si le Portugal ne remporte pas le titre en 2026, quand le fera-t-il ? Le match nul 1-1 face à la RD Congo lors de la première journée a suscité quelques inquiétudes.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de l’Ouzbékistan

Les « Loups blancs » ont installé leur camp de base en Amérique du Nord et abordent leurs premiers pas sur la scène mondiale avec un effectif soudé et déterminé. Sous la houlette défensive et avisée de l’entraîneur Fabio Cannavaro, le groupe a peaufiné sa préparation lors de récents matchs amicaux, atteignant un niveau technique optimal et instaurant une ambiance positive et unie. Le principal atout des Ouzbeks réside dans une colonne vertébrale défensive au complet, qui permet à Cannavaro de mettre en place sans heurts son bloc tactique de prédilection pour ce match d’ouverture historique.

Derrière, l’étoile montante Abdukodir Khusanov, adroitement secondé par l’expérimenté Rustam Ashurmatov, prend les commandes d’une arrière-garde désormais au complet. À la récupération, Otabek Shukurov et Odiljon Hamrobekov, dont l’abattage physique et le jeu de blocage sont les atouts majeurs, auront pour mission de couper les circuits adverses et de solidifier l’entrejeu. En attaque, le vétéran emblématique Eldor Shomurodov mènera l’offensive, alimenté par la créativité d’Abbosbek Fayzullaev et de Jaloliddin Masharipov, dont la vitesse et la capacité à percer les défenses devraient créer des brèches en contres.

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Composition probable du Portugal

Costa ; Cancelo, Araújo, Veiga, Mendes ; Neves, Vitinha ; Silva, Fernandes, Neto ; Ramos.

Composition probable de l’Ouzbékistan

Yusupov ; Khusanov, Abdullaev, Urozov ; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev ; Fayzullayev, Urunov ; Shomurodov.

Le Portugal dispose d’un effectif de 26 joueurs.

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Milieux : Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Majorque), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Sélection de 26 joueurs de l'Ouzbékistan

Gardiens : Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi).

Défenseurs : Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Oumar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarcande), Avazbek Ulmasaliev (AGMK).

Milieux de terrain : Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persépolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Başakşehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Boukhara).

Attaquants : Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, en prêt de la Roma), Igor Sergeev (Persépolis), Azizbek Amonov (Boukhara).

Actualités des équipes et compositions

Le Portugal, dirigé par Roberto Martinez, n’a pour l’instant communiqué aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions au sein de la Seleção. La composition probable reste donc à confirmer, et sera mise à jour à l’approche du coup d’envoi.

L’Ouzbékistan est dirigé par Fabio Cannavaro, mais, là encore, aucune information concernant les blessures ou les suspensions n’a été confirmée pour les « Loups blancs » à ce stade. Leur onze de départ prévu sera publié à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

En forme

Le Portugal se présente en grande forme, ayant remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre le Nigeria le 10 juin, et il a également battu le Chili 2-1 et les États-Unis 2-0 en matchs amicaux. Un match nul 0-0 contre le Mexique a temporairement interrompu cette série, avant une victoire écrasante 9-1 contre l’Arménie en qualifications pour la Coupe du monde. Au total, les Portugais ont inscrit 14 buts et en ont concédé trois en cinq sorties.

Les performances récentes de l’Ouzbékistan sont plus irrégulières. Les « Loups blancs » ont perdu leurs deux derniers matchs (2-1 contre les Pays-Bas le 8 juin, 2-0 face au Canada le 2 juin). Auparavant, ils avaient battu le Venezuela et le Gabon, puis partagé les points avec la Chine (2-2). En cinq sorties, ils ont marqué six buts et en ont concédé sept, avec une seule victoire lors de leurs trois dernières sorties avant la compétition.

Face à face

POR Dernier match UZB 1 0 Nul 0 Portugal 5 - 2 Ouzbékistan 5 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Le Portugal et l’Ouzbékistan ne se sont rencontrés qu’une seule fois, le 18 septembre 2012 : un match amical remporté 5-2 par les Portugais. Cette unique référence historique offre peu d’indications pour aborder leur rencontre dans la phase de groupes de la Coupe du monde.

Classement

Au classement du groupe K, le Portugal occupe actuellement la 3^e place et l’Ouzbékistan la 4^e, d’après les dernières données.