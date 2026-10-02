Portugal vs Norvège : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Le coup d'envoi de Portugal-Norvège sera donné le 4 octobre 2026 à 18 h 45 GMT (14 h 45 EST / 19 h 45 BST / 20 h 45 SAST).

Le leader du groupe A4 reçoit une Norvège en quête de rebond

Le Portugal retrouve l'Estádio do Dragão, à Porto, pour recevoir la Norvège lors de la 4e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l'UEFA Nations League dans le groupe A4. Portée par un départ parfait, la Seleção de Jorge Jesus vise à préserver son sans-faute et à consolider sa place en tête du classement. Pour la Norvège de Ståle Solbakken, se rendre au Portugal après un revers cruel à Cardiff représente une opportunité urgente de relancer sa quête de maintien en Ligue A.

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Le thriller à six buts de la Seleção à Copenhague

Le Portugal aborde dimanche soir avec une immense confiance, après avoir décroché une victoire spectaculaire 4-2 à l'extérieur contre le Danemark à Copenhague lors de la 3e journée, le 1er octobre. Des buts de João Cancelo (13e), Gonçalo Ramos (25e), Vitinha (67e) et du remplaçant João Félix (87e) ont scellé un succès palpitant. Après ses précédentes victoires contre le pays de Galles (1-0) et la Norvège (2-1 à Oslo), le Portugal occupe la tête du groupe A4 avec le maximum de points.

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La frustration de Løvene : un crève-cœur en fin de match à Cardiff

La Norvège se rend à Porto en cherchant à relancer sa campagne après une frustrante défaite 2-1 à l'extérieur contre le pays de Galles lors de la 3e journée, le 1er octobre. Le milieu Oscar Bobb a donné l'avantage à la Norvège dès la 11e minute, mais un carton rouge adressé au défenseur Torbjørn Heggem au moment d'entrer dans le temps additionnel de la première période a fait basculer le match. Le pays de Galles en a profité en seconde période pour prendre les trois points, laissant Erling Haaland et le capitaine Martin Ødegaard déterminés à provoquer une réaction sur le sol portugais.

Haaland et Ødegaard au défi de la relance portugaise

Les confrontations entre ces deux sélections offrent des duels individuels dynamiques et une qualité offensive de très haut niveau. Le moteur du milieu portugais, emmené par Vitinha, Bruno Fernandes et Rúben Neves, cherchera à dicter la possession et à lancer Rafael Leão et Gonçalo Ramos dans les espaces. Dans le même temps, la Norvège s'appuiera fortement sur la vision créative de Martin Ødegaard pour trouver Erling Haaland face à Rúben Dias et Renato Veiga. Avec des points cruciaux du groupe A4 en jeu, le choc de dimanche promet un scénario intense dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe et effectifs

Le Portugal est entraîné par Jorge Jesus, bien qu'aucune information confirmée concernant des blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Des mises à jour de l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

La Norvège est dirigée par Stale Solbakken et, de la même manière, aucune donnée officielle sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été confirmée à ce stade. Cependant, Martin Odegaard a été vu en train de boiter après la première confrontation à Oslo et sa condition physique sera surveillée avant cette rencontre. D'autres informations sur l'équipe seront communiquées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Le Portugal aborde ce match en grande forme, avec trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, cette défaite étant un revers 1-0 contre l'Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Sa sortie la plus récente a été la victoire 2-1 contre la Norvège en Nations League à Oslo, et auparavant il avait battu le pays de Galles 1-0 lors de son entrée en lice en Nations League. Sur ces cinq matches, le Portugal a inscrit neuf buts et n'en a concédé que deux, affichant une solidité défensive devenue une marque de fabrique de l'ère Jesus.

La Norvège a gagné trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent a été la défaite 2-1 contre le Portugal à Oslo, même si elle arrivait en confiance après avoir battu le Danemark 3-2 lors de la 1re journée. La Norvège a également atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, en battant le Brésil et la Côte d'Ivoire en phase à élimination directe avant de s'incliner 2-1 contre l'Angleterre. Elle a marqué huit buts lors de ses cinq derniers matches, mais en a encaissé neuf, et n'a réalisé aucun clean sheet sur cette série.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu à Oslo le 27 septembre 2026, lorsque le Portugal s'est imposé 2-1 en UEFA Nations League, première manche de ce qui promet d'être une double confrontation très disputée en phase de groupes. Avant cela, les deux équipes ne s'étaient plus affrontées depuis un match amical en mai 2016, remporté 3-0 à domicile par le Portugal. Lors des cinq dernières confrontations recensées, le Portugal s'est imposé à quatre reprises contre une victoire pour la Norvège, la sélection portugaise affichant un avantage constant dans cette affiche.

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