Portugal : les réponses surprenantes de Roberto Martinez sur l'avenir international de Cristiano Ronaldo

Nommé sélectionneur du Portugal ce lundi, Roberto Martinez n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Cristiano Ronaldo en sélection.

Une nouvelle page du football portugais va s'écrire dans les prochains mois, avec ou Cristiano Ronaldo telle est la question. Nommé sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez a été présenté ce lundi à la Fédération portugaise de football par le président de cette dernière qui a révélé que l'ancien sélectionneur de la Belgique avait été l'unique entraîneur contacté.

"Je vais contacter CR7"

"Merci à tous, je vais tenter d'apprendre le portugais le plus vite possible. Je suis très fier d'être ici, je suis enchanté de pouvoir diriger une sélection qui regorge du plus de talents dans le monde. C'est un projet sportif qui me fait rêver, je sais qu'il y a de grandes attentes, de grands objectifs, mais je sais aussi qu'il y a une bonne structure et j'ai confiance dans le fait que tous ensemble on va atteindre nos objectifs", a lancé Roberto Martinez en préambule.

Forcément, Roberto Martinez n'a pas été épargné par les questions concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo en sélection nationale. Les deux premières questions ont été orienté sur le capitaine du Portugal et notamment sur le fait que son départ en Arabie Saoudite puisse remettre en cause son avenir avec la Seleçao. "Ronaldo ? Les décisions se prennent en fonction des performances sur le terrain, je veux connaître tout le monde", a indiqué Roberto Martinez.

"Il mérite du respect"

"Je veux contacter et parler avec les 26 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. C'est le point de départ de mon aventure, Cristiano Ronaldo est un joueur de cette liste, ça fait 19 ans qu'il est en sélection nationale, il mérite qu'on lui parle et qu'on le respecte. Et ensuite, il faut créer en dix semaines la meilleure équipe possible pour les matches de qualification", a ajouté le néo-sélectionneur du Portugal.

Très bon communicateur, Roberto Martinez a davantage botté en touche lorsqu'il a été relancé sur le sujet : "Quel rôle aura Cristiano Ronaldo ? On commence un processus, on doit connaître tous les joueurs et voir tous ceux qui peuvent être sélectionnés. Il y a 54 joueurs qui figurent parmi les cinq plus grands championnats qui ont moins de 28 ans, il y a Benfica et Porto qui sont qualifiés en Ligue des champions. Mon rôle est de donner une opportunité à tous les joueurs et respecter ceux qui sont déjà en sélection".

"Cristiano Ronaldo fait partie de cette seconde catégorie. Je serai enchanté de l'avoir à mes côtés. Mais ce processus doit se faire naturellement et on prendra des décisions importantes pour l'équipe en temps voulu. Le Portugal doit être une équipe moderne, et être flexible. Jouer à 3 ou 4 dépendra des joueurs à disposition. La flexibilité tactique est très importante", a conclu le sélectionneur du Portugal. Roberto Martinez ne ferme pas la porte à CR7 mais il ne semble pas non plus être obsédé par le retour du capitaine portugais.