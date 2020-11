Portugal - France (0-1) : Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué contre les Bleus en six matches

Muet dans le choc entre le Portugal et la France, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas inscrit le moindre but contre les Bleus depuis ses débuts.

On dit souvent qu’il y a des équipes qui sont des bêtes noires pour d’autres. Cet adage fonctionne également avec les joueurs et ce n’est pas Cristiano Ronaldo qui dira le contraire. Avec 102 buts en 168 sélections, le Portugais a écrit sa légende depuis bien longtemps et n’a plus rien à prouver. Mais, en connaissant le compétiteur, il est certain que ce match contre les Bleus va lui rester en travers de la gorge. D’abord à cause de la défaite et de la qualification de la pour le Final 4 mais aussi pour son manque de réussite.

Face à Hugo Lloris, le capitaine de la Seleçao n’a pas eu foule d’occasion à se mettre sous la dent et continue son mutisme face à la sélection championne du monde. Depuis ses débuts en sélection en août 2003, Cristiano Ronaldo a affronté la France à six reprises et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans ces rencontres… Sa pire série en carrière clubs et sélection confondues. En espérant que l’attaquant de la Turin ne se réveille pas le 23 juin 2021 pour le match de poule de l’ .