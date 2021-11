Portugal - Fernando Santos : "Nous serons au Qatar"

Cinq ans après le titre à l'Euro 2016, la désillusion est immense. Alors qu'il menait au score, le Portugal s'est finalement incliné face à la Serbie dimanche soir (1-2), et devra donc passer par les barrages pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Même portée par Cristiano Ronaldo, la Seleçao est dos au mur.

"Avec la qualité de nos joueurs, c'est inacceptable"

Cible des critiques, le sélectionneur Fernando Santos se retrouve particulièrement fragilisé. Forcément déçu, le technicien ibérique a confiance en son équipe pour aller chercher son précieux ticket pour le Mondial. "Il faut assumer nos responsabilités et surtout moi en tant que sélectionneur. La Serbie est parvenue à être meilleure à de nombreux moments de la rencontre. Nous avons trop baissé nos lignes, nous avons eu des difficultés offensivement et à chaque fois que nous jouons contre des équipes qui évoluent avec une défense à trois c'est difficile", a d'abord analysé Fernando Santos après la rencontre, qui aborde les barrages avec une confiance absolue.

"Notre match n'a pas été réussi, nous devons présenter nos excuses aux Portugais. Mon équipe sera au Mondial, c'est garanti, elle passera juste par les barrages, ce qui n'est pas normal", a ensuite ajouté le sélectionneur. Le milieu de terrain offensif Bernardo Silva avait pour sa part le coeur lourd après cette défaite totalement méritée.

L'article continue ci-dessous



Eliminatoires : L’Espagne passe mais pas le Portugal

"C'est un mauvais match du Portugal. On a marqué très tôt mais, à partir de là, on a arrêté de jouer. Le plan initial était d'avoir le ballon, ce qui n'est pas arrivé. Il n'y a même pas eu dix minutes pendant lesquelles le Portugal a été meilleur que la Serbie. Chez nous et avec la qualité de nos joueurs, c'est inacceptable", a pesté le joueur de 27 ans.