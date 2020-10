Portugal - Fernando Santos : "Ce n'est pas la sélection que je veux voir"

Le sélectionneur du Portugal n'a pas aimé le visage affiché par son équipe, mercredi soir, contre l'Espagne (0-0).

Ambitieux et porté par une nouvelle génération prometteuse, le Portugal n'a pas été en mesure de l'emporter face à l'Espagne (0-0), mercredi soir, en match amical. Si ce résultat n'a rien d'alarmant, Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleçao, n'a guère apprécié le rendement de ses joueurs, particulièrement en première période.

"Montrer ce qu'est la vraie sélection portugaise"

"Nous n'avons pas eu assez de temps pour nous entraîner, j'aimerais m'entraîner davantage car sans cela c'est très difficile d'élaborer une stratégie face à une équipe de la qualité de l' . Pendant les 25 premières minutes nous avons beaucoup souffert, notre organisation n'a pas fonctionné. Avec plus de travail, nous n'aurions peut-être pas fait autant d'erreurs. Nous avons donné trop d'espaces à l'Espagne et même quand nous avions le ballon et que nous voulions ressortir, nous étions désorganisés", a d'abord déclaré le sélectionneur du , qui attend mieux de son équipe dans les prochains jours, notamment face à l'Équipe de .

Equipe de France – Kurt Zouma appelé en renfort

Plus d'équipes

"En seconde période nous avons fait des choses très positives, nous avons équilibré les débats avec cinq occasions franches mais sur le match dans sa globalité ce n'est pas la sélection que je veux voir. J'espère que contre la France avec plus de travail ensemble nous allons réussir à corriger certaines choses et montrer ce qu'est la vraie sélection portugaise, championne d'Europe en titre et victorieuse de la ", a-t-il prévenu. Le message est passé.