Portugal - Espagne : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le coup d’envoi du match Portugal - Espagne sera donné le 6 juillet 2026 à 15 h 00 (EST) et à 20 h 00 (GMT).

Les voisins ibériques s’affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Comme prévu, les deux nations ibériques, voisines géographiques, se disputent une place en quarts de finale de la Coupe du monde. Qui sortira vainqueur de cette rivalité acharnée ?

Comment le Portugal et l'Espagne en sont arrivés là

Le Portugal affiche un parcours en dents de scie. Invaincu et ayant concédé seulement deux buts en quatre sorties, il a toutefois peiné face à la RD Congo (1-1) et la Colombie (0-0). Il a fallu un but décisif de Gonçalo Ramos, nouvelle recrue record de l’AC Milan, à la 94^e minute pour briser le cœur des Croates, sans compter le rebondissement supplémentaire d’un but croate refusé après intervention de la VAR à la toute dernière seconde d’un match qui a vu quatre buts refusés au total.

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L’Espagne de Luis de la Fuente, fidèle à son statut de favorite, reste invaincue et toujours muette défensivement : une victoire 4-0 face à l’Arabie saoudite, un succès 1-0 contre l’Uruguay, puis un surprenant 0-0 contre le modeste Cap-Vert, rappelant que les outsiders peuvent aussi bousculer la hiérarchie. Fait marquant : aucun des champions de 2006, 2010 et 2014 (Italie, Espagne, Allemagne) n’a encore passé le moindre tour éliminatoire depuis son sacre. La Roja veut donc briser la malédiction. Au premier tour à élimination directe, les Ibériques ont affiché leur supériorité en battant l’Autriche 3-0.

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Oyarzabal confirme son statut de joueur majeur

Mikel Oyarzabal n’est pas la star la plus médiatisée de la Roja, mais le pilier de l’Athletic Bilbao a une nouvelle fois démontré son sang-froid en inscrivant un doublé contre l’Autriche.

Le temps de jeu de la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a été géré avec précaution : 19 minutes face au Cap-Vert, 45 minutes (et un but) contre l’Arabie saoudite, 76 minutes face à l’Uruguay, puis enfin 85 minutes en tant que titulaire contre l’Autriche, une montée en puissance qui rassure le sélectionneur Luis de la Fuente.

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Ronaldo ou Ramos, ou les deux ?

Les exploits de Gonçalo Ramos, auteur d’un but contre la Croatie, donneront matière à réflexion au sélectionneur Roberto Martínez au moment de composer son équipe pour affronter l’Espagne. Il n’est pas inconcevable d’imaginer un scénario où Cristiano Ronaldo serait écarté, après tout ce qui s’est passé en 2022, et où Ramos, qui a inscrit un triplé en tant que remplaçant lors de la victoire 6-1 contre la Suisse, prendrait sa place. Cependant, le penalty de Ronaldo contre la Croatie et sa performance face à l’Ouzbékistan laissent penser qu’il sera titulaire ici. Ramos représente néanmoins une option de luxe en sortie de banc, d’autant plus qu’il évolue derrière un milieu de terrain extrêmement talentueux, animé par le duo parisien João Neves-Vitinha.

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Composition probable du Portugal

Espagne (4-3-3)

Costa ; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes ; Neves, Vitinha ; Neto, Fernandes, Leão ; Ronaldo.

Composition probable de l'Espagne

Espagne (4-3-3)

Simón ; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella ; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz ; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Statistiques clés du match Portugal - Espagne

Pilier de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal a directement participé à cinq des huit buts de la Roja dans cet Euro (quatre réalisations, une passe décisive) et a pris part à 24 buts lors de ses 16 dernières titularisations.

Six des huit matchs disputés par le Portugal cette année étaient à égalité à la mi-temps.

L'Espagne a gardé ses cages inviolées lors de neuf de ses dix derniers matchs officiels.

Effectif de 26 joueurs du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Milieux : Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Majorque), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Sélection espagnole de 26 joueurs

Gardiens : Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelone).

Défenseurs : Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Éric García (Barcelone), Pau Cubarsí (Barcelone), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Milieux de terrain : Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelone), Gavi (Barcelone), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético de Madrid).

Attaquants : Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelone), Lamine Yamal (Barcelone), Dani Olmo (Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Actualités des équipes et compositions

Roberto Martínez n’a pas encore dévoilé la composition probable pour affronter le Portugal, et aucun blessé ni suspendu n’est signalé à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

De même, Luis de la Fuente n’a pas encore dévoilé son onze de départ prévu pour l’Espagne. Aucune blessure ni suspension n’est confirmée à ce stade, bien que Nico Williams et Yeremy Pino aient tous deux été écartés du dernier match de l’Espagne contre l’Autriche en raison respectivement d’un problème à l’aine et d’une blessure à l’épaule. Leur disponibilité pour cette rencontre n’a pas été confirmée. D’autres informations sur les équipes seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre le Portugal et l’Espagne s’est conclue sur un match nul 2-2, en Ligue des Nations de l’UEFA (Division A), le 8 juin 2025. Auparavant, l’Espagne s’était imposée 1-0 à Lisbonne en septembre 2022, et les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Séville en juin 2022. Sur les cinq dernières confrontations, aucune des deux nations n’a pris l’avantage : une victoire pour le Portugal, une pour l’Espagne, et trois matchs nuls. Ces face-à-face confirment que les deux sélections restent très proches l’une de l’autre.

Classement

L’Espagne a terminé en tête du groupe H, tandis que le Portugal a pris la deuxième place du groupe K, ce qui lui a ouvert les portes des huitièmes de finale.