Comment regarder Portugal-Danemark avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Le Portugal reçoit le Danemark à l’Estádio Municipal de Braga le samedi 14 novembre, dans un match du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA dont la portée émotionnelle dépasse les trois points en jeu.

Déjà qualifié pour les quarts de finale, le tenant du titre aborde cette rencontre sans que Jorge Jesus veuille voir son équipe perdre sa concentration. Le Portugal a remporté quatre matchs consécutifs en Ligue des nations depuis son élimination face à l’Espagne en Coupe du monde, en juillet, inscrivant neuf buts lors de ces rencontres.

Cette rencontre revêt une importance particulière : c’est le premier match officiel du Portugal depuis l’annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale. En hommage à l’attaquant, chaque membre du groupe retenu pour le match portera le maillot floqué du numéro 7 lors de l’entrée des équipes sur le terrain. Une ovation debout est également prévue à la septième minute.

L’absence de Ronaldo n’est pas le seul souci d’effectif pour Jesus. Rafael Leao a reçu un coup lors de la victoire de Galatasaray en Süper Lig et devra passer une évaluation médicale. Nuno Tavares, contraint de sortir à la mi-temps avec la Lazio, a depuis été remplacé dans le groupe par Flavio Nazinho, de Monaco, appelé pour la première fois en équipe première.

Le Danemark se présente à A Pedreira à la deuxième place du groupe, à six points du Portugal. L’équipe de Brian Riemer s’est imposée 1-0 face au pays de Galles lors de son dernier match de Ligue des nations, mais a encaissé sept buts au cours de ses deux défaites contre la Norvège et le Portugal dans cette campagne. Patrick Dorgu, de Manchester United, a lui aussi déclaré forfait pour le Danemark après avoir échoué à un test d’aptitude physique, compliquant encore les choix de Riemer.

L’ambiance promet d’être intense à Braga. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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