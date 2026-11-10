Portugal-Danemark : détails du match

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Après un duel riche en buts à Copenhague, un choc décisif se profile à Braga

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Le Portugal reçoit le Danemark à l’Estadio Municipal de Braga le 14 novembre, dans la dernière ligne droite du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Déjà qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de Jorge Jesus veut s’assurer la première place.

Ce sera le premier match à domicile d’une nouvelle ère pour le Portugal. Cristiano Ronaldo a pris sa retraite internationale la semaine dernière après un désaccord rapporté avec Jesus au sujet de son rôle dans l’effectif. Il a ainsi mis fin à une carrière internationale de 23 ans, ponctuée de 146 buts en 234 sélections. Sept nouveaux joueurs ont été convoqués alors que Jesus commence à remanier le groupe.

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Bernardo Silva arrive en tête de la nouvelle hiérarchie des cadres, le capitanat étant déterminé par le nombre de sélections. Le milieu de terrain du Real Madrid est rejoint parmi les joueurs expérimentés par Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves et Bruno Fernandes. Le Portugal aborde cette rencontre en bonne forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de Ligue des nations.

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Deuxième du groupe, le Danemark sera privé de deux joueurs importants. Le défenseur central du FC Barcelone Andreas Christensen reste indisponible en raison d’une blessure à la cuisse contractée en septembre, tandis que Patrick Dorgu, de Manchester United, est également forfait. L’équipe de Brian Riemer s’est appuyée sur Joachim Andersen et Oliver Provstgaard en défense et a fait preuve de résistance lors de ses dernières rencontres.

Le résultat du match aller motivera les Danois. Le Portugal s’était imposé 4-2 à Copenhague en octobre, et le Danemark voudra prendre sa revanche sur le sol portugais.

L’état physique de Rafael Leao suscite aussi des inquiétudes chez les Portugais : l’attaquant de Galatasaray est sorti à la mi-temps d’un match de Süper Lig le 8 novembre. Il a toutefois indiqué que le problème n’avait rien de grave et prévoit de passer d’autres examens avant le rassemblement de l’équipe.

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