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UEFA Nations League A
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Estadio Municipal de Braga
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Portugal-Danemark, avant-match de la Ligue des nations de l’UEFA : la Seleção veut s’assurer la première place du groupe A4

Portugal vs Danemark
UEFA Nations League A
Portugal
Danemark

Fort d’un bilan parfait de 12 points après ses victoires successives face à la Norvège et au Danemark, le Portugal de Jorge Jesus reçoit le Danemark samedi à l’Estadio Municipal de Braga avec l’assurance de pouvoir s’assurer officiellement la première place du groupe 4 de la Ligue A.

Portugal-Danemark : détails du match

crest
UEFA Nations League A - Journée 5
Estadio Municipal de Braga

Après un duel riche en buts à Copenhague, un choc décisif se profile à Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Le Portugal reçoit le Danemark à l’Estadio Municipal de Braga le 14 novembre, dans la dernière ligne droite du groupe A4 de la Ligue des nations de l’UEFA. Déjà qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de Jorge Jesus veut s’assurer la première place.

Ce sera le premier match à domicile d’une nouvelle ère pour le Portugal. Cristiano Ronaldo a pris sa retraite internationale la semaine dernière après un désaccord rapporté avec Jesus au sujet de son rôle dans l’effectif. Il a ainsi mis fin à une carrière internationale de 23 ans, ponctuée de 146 buts en 234 sélections. Sept nouveaux joueurs ont été convoqués alors que Jesus commence à remanier le groupe.

À lire aussi : Avec un message d’adieu émouvant : Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale à la surprise générale

Bernardo Silva arrive en tête de la nouvelle hiérarchie des cadres, le capitanat étant déterminé par le nombre de sélections. Le milieu de terrain du Real Madrid est rejoint parmi les joueurs expérimentés par Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves et Bruno Fernandes. Le Portugal aborde cette rencontre en bonne forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de Ligue des nations.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

Deuxième du groupe, le Danemark sera privé de deux joueurs importants. Le défenseur central du FC Barcelone Andreas Christensen reste indisponible en raison d’une blessure à la cuisse contractée en septembre, tandis que Patrick Dorgu, de Manchester United, est également forfait. L’équipe de Brian Riemer s’est appuyée sur Joachim Andersen et Oliver Provstgaard en défense et a fait preuve de résistance lors de ses dernières rencontres.

Le résultat du match aller motivera les Danois. Le Portugal s’était imposé 4-2 à Copenhague en octobre, et le Danemark voudra prendre sa revanche sur le sol portugais.

L’état physique de Rafael Leao suscite aussi des inquiétudes chez les Portugais : l’attaquant de Galatasaray est sorti à la mi-temps d’un match de Süper Lig le 8 novembre. Il a toutefois indiqué que le problème n’avait rien de grave et prévoit de passer d’autres examens avant le rassemblement de l’équipe.

Actualités des équipes et effectifs

Portugal vs Danemark Équipes probables

Entraineur

  • J. Jesus

Forme

POR

POR - Forme

ESP
D0-1
WAL
V1-0
NOR
V1-2
DEN
V2-4
NOR
V2-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
DEN

DEN - Forme

COD
N0-0
NOR
D3-2
WAL
V2-0
POR
D2-4
WAL
V0-1
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique des confrontations

Face à face

PortugalNulDanemark
4
0
1
UEFA Nations League A
Danemark badge
Danemark
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
FDM
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Danemark badge
Danemark
DEN
2
FDM
UEFA Nations League A
Danemark badge
Danemark
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FDM
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Danemark badge
Danemark
DEN
0
FDM
European Championship Qualification
Danemark badge
Danemark
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FDM
8Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement

Grp. 4

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
V
V
V
V
2
DanemarkDanemarkDEN
42027706
V
D
V
D
3
Pays de GallesPays de GallesWAL
410325-33
D
V
D
D
4
NorvègeNorvègeNOR
410368-23
D
D
D
V
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

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