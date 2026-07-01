Portugal - Croatie : aperçu de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Portugal - Croatie : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Toronto Stadium

Le coup d’envoi de ce match Portugal - Croatie sera donné le 2 juillet 2026 à 23 h 00 GMT (19 h 00 EST).

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Deux géants européens s’affrontent dans un match à élimination directe qui s’annonce comme un véritable événement en Amérique du Nord.

Deux poids lourds du football européen s’affronteront au Toronto Stadium, chacun déterminé à endosser le rôle de véritable outsider en fin de tournoi. Sous la houlette de Roberto Martínez, une sélection portugaise talentueuse aborde les phases à élimination directe avec de grands espoirs, décidée à faire preuve d’une efficacité redoutable après une phase de groupes très disputée.

Elle défiera une redoutable équipe croate menée par Zlatko Dalić, un groupe aguerri aux tournois, réputé pour la résilience légendaire de sa « génération d’or » dans les phases à élimination directe. Si le Portugal dispose d’un effectif d’une profondeur extraordinaire sur l’ensemble du terrain, la nature à élimination directe des 16es de finale signifie que les Croates, avisés, chercheront à contrôler le rythme et à orchestrer un nouveau coup de théâtre classique du tournoi.

Comment la Seleção et les Vatreni en sont arrivés là

Le Portugal a d’abord négocié un groupe K très compétitif, validant son billet avec cinq points. Sous la houlette de Martínez, la Seleção a affiché une grande fluidité tactique, terminant invaincue grâce à une victoire et deux nuls, dont un match serré face à la Colombie, lauréate de la poule. Avec six buts marqués et un seul encaissé, la défense portugaise a démontré sa solidité sous pression.

La Croatie, deuxième du groupe L avec six points, s’est remise d’un faux pas initial grâce à son expérience et à deux succès décisifs. Avec cinq buts marqués et autant encaissés, les Vatreni disposent d’une attaque redoutable mais doivent encore solidifier leur défense.

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Des maestros du milieu de terrain et des généraux de la défense pour structurer les lignes

Le scénario de cette rencontre sera inévitablement dicté par un duel générationnel au milieu de terrain. La Croatie comptera sur son emblématique capitaine Luka Modrić, épaulé par Mateo Kovačić, pour dicter le rythme, ralentir le jeu et conserver la possession sous la pression. En défense, la responsabilité d’endiguer une ligne d’attaque portugaise déchaînée incombe à Joško Gvardiol, brillant dans l’art de transformer les actions défensives en transitions offensives.

Le Portugal répond avec un milieu de terrain d’élite. Vitinha et João Neves apporteront la discipline tactique et la distribution nécessaires pour contourner le pressing croate. En défense, Rúben Dias ancrera la ligne arrière, veillant à ce que le Portugal reste compact et à l’abri des contre-attaques intelligentes.

L’overload sur les ailes face à des blocs centraux disciplinés : un enjeu décisif

Sur le plan tactique, le Portugal cherchera à étirer le terrain et à exploiter les espaces sur les ailes. Martínez devrait ainsi s’appuyer sur la vitesse fulgurante et les qualités en un contre un de Rafael Leão, en combinaison avec des arrières latéraux montants pour créer des surnombres dangereux et alimenter les couloirs centraux.

Le plan de jeu croate s’appuiera sur une gestion rigoureuse des espaces et une contre-attaque efficace. Consciente de la volonté portugaise de dicter le jeu, l’équipe de Dalić devrait installer un bloc central compact pour couper les lignes de passe vers les meneurs avancés, avant de se projeter rapidement vers l’avant via Andrej Kramarić et surprendre une défense exposée.

Des structures bien rodées mises à rude épreuve

Le Portugal devra rester concentré lors des phases de perte de balle, car tout marquage défensif passif sera impitoyablement sanctionné par le milieu de terrain expérimenté de la Croatie.

La Croatie, elle, devra relever le défi physique et technique de contenir une attaque portugaise à plusieurs étages. Son succès reposera sur une communication positionnelle irréprochable au sein de sa ligne défensive afin d’empêcher Leão et les attaquants de pénétrer dans la surface.

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Composition probable du Portugal face à la Croatie

Costa ; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes ; Vitinha, João Neves ; Neto, Fernandes, Félix ; Ronaldo

Composition probable de la Croatie face au Portugal

Livakovic ; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol ; Sucic, Modric, Kovacic ; Baturina, Budimir, Perisic

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Effectif de 26 joueurs du Portugal

Gardiens : Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

Défenseurs : Tomás Araújo, João Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Milieux : Samuel Costa, Bruno Fernandes, João Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Attaquants : Francisco Conceição, João Félix, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão

Effectif de 26 joueurs de la Croatie

Gardiens : Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Défenseurs : Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Milieux de terrain : Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaquants : Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Actualités des équipes et compositions

Roberto Martínez n’a signalé ni blessé ni suspendu dans l’effectif portugais et n’a pas encore dévoilé la composition probable. La sélection portugaise, emmenée par Cristiano Ronaldo, compte également Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Gonçalo Ramos ; le sélectionneur devrait annoncer son onze de départ peu avant le coup d’envoi.

La Croatie de Zlatko Dalić ne signale aucun absent à ce jour, les données actuelles ne faisant état d’aucune blessure ni suspension. Comme pour le Portugal, la composition de départ sera officialisée à l’approche du match et cette section sera mise à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Portugal aborde la rencontre avec un bilan de deux victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties, restant invaincu sur cette période. Son dernier match s’est soldé par un 0-0 contre la Colombie le 27 juin, un résultat qui lui a permis de confirmer sa deuxième place dans le groupe K. Plus tôt dans la phase de poules, il s’était imposé 5-0 face à l’Ouzbékistan, sa plus large victoire du tournoi. Sur l’ensemble de ces cinq matchs, les Portugais ont inscrit dix buts et en ont concédé quatre, même si leur efficacité offensive a été irrégulière.

La Croatie a remporté trois de ses cinq dernières rencontres et en a perdu deux. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre le Ghana le 27 juin, grâce à un but tardif. Elle s’est également imposée 1-0 sur la pelouse du Panama lors de son deuxième match de groupe. Seule ombre au tableau : une défaite 4-2 face à l’Angleterre lors de son entrée en lice en Coupe du monde, un résultat qui l’a placée sous pression dès l’entame du groupe L.

Face-à-face

La dernière rencontre s’est conclue sur un score de 1-1 en Ligue des Nations de l’UEFA (Division A) en Croatie le 18 novembre 2024. Auparavant, le Portugal s’était imposé 2-1 à domicile lors du match retour de la même compétition en septembre 2024. Sur les cinq derniers affrontements, le Portugal affiche le meilleur bilan, avec trois victoires, un nul et une seule défaite, et a largement dominé son adversaire au nombre de buts marqués.

Classement

Le Portugal a terminé deuxième du groupe K, tandis que la Croatie a pris la deuxième place du groupe L, synonyme de qualification pour les 16es de finale.