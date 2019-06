Portugal, Cristiano Ronaldo rêve de la Ligue des Nations : "Ensemble, nous pouvons être champions"

Le capitaine du Portugal espère remporter la finale de la Ligue des Nations face aux Pays-Bas. Il a révélé le secret de sa jeunesse.

Champion d'Europe en titre, le a une occasion en or de se qualifier pour l' pour tenter de défendre son titre. En effet, les hommes de Fernando Santos disputeront ce dimanche la finale de la Ligue des Nations contre les . Un nouveau titre ne serait pas de refus en sélection nationale pour Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à l'UEFA, le capitaine du Portugal n'a pas caché qu'il avait l'ambition de remporter une deuxième finale avec son pays.

"C'est notre pays, ma famille est portugaise, et mes amis aussi. J'ai grandi au Portugal, donc c'est toujours spécial pour moi de porter le maillot de la sélection nationale. Et bien évidemment l'opportunité de lutter pour remporter des titres rend cela encore plus spécial. Comme cela a été le cas à l'Euro 2004 et en 2016, et ce sera le cas également avec cette compétition. Ce sont trois finales et j'espère que j'en gagnerais deux d'entre elles", a expliqué Cristiano Ronaldo.

"Je me sens bien à 34 ans"

"Ce serait fantastique et j'ai de l'espoir, comme en a également l'équipe. Nous sommes positifs. Nous jouons à la maison. J'espère qu'il y aura une grande ambiance dans le stade, qu'il y aura une bonne énergie, et que cette énergie nous parvienne. Tout le monde peut avoir confiance, nous allons tout donner sur le terrain. Et tous ensemble, nous pouvons être champions. Les Pays-Bas c'est une grande équipe. Ils jouent bien. Je l'ai vu joué sur certains matches et ils ont un effectif avec d'excellents joueurs, jeune et vétérans, ce qui les rend plus fort. Nous savons que ce sera un adversaire compliqué, mais ce le sera pour les deux équipes. C'est comme ça les finales", a ajouté le capitaine du Portugal.

L'attaquant de la , qui avait mis de côté le Portugal durant six mois sur la fin de l'année 2018, est toujours aussi heureux de jouer pour son pays : "Mon retour avec la sélection nationale ? C'est bien, pour moi c'est toujours un honneur de retrouver la sélection nationale. C'est mon pays et porter ce maillot est un grand honneur. Bien évidemment faire partie de cette compétition est encore plus spécial, et marquer des buts c'est la cerise sur le gâteau pour moi".

Enfin, Cristiano Ronaldo a évoqué ses secrets pour continuer de se sentir jeune physiquement et mentalement : "Le secret de ma jeunesse ? C'est de la préparation, mon éthique de travail. En tout cas, je me sens bien même si j'ai 34 ans. Le plus important, c'est dans la tête, c'est d'être motivé et heureux, et je suis mon chemin comme joueur de football, parce que je crois que j'ai encore beaucoup à donner. Je me sens très bien".