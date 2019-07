Portugal - Cristiano Ronaldo : "L'Euro 2016 est sûrement le trophée le plus important de ma carrière"

Dans un entretien accordé à Marca, l'attaquant portugais est revenu sur le titre le plus marquant de sa carrière à ses yeux : l'Euro 2016.

Cristiano Ronaldo a remporté un nombre incalculable de trophées dans sa carrière : cinq Ligues des champions, trois , deux ou encore une . Pourtant, tous ces titres en club ne pèsent pas assez selon lui face à l'Euro 2016, qu'il juge comme le sacre le plus marquant de son parcours.

Après avoir reçu le prix "Légende" pour ses performances en championnat, l'attaquant portugais s'est confié dans une interview à Marca. Il explique ainsi pourquoi la victoire en finale contre les Bleus reste au-dessus des autres émotions vécues depuis plus de 15 ans. "Ce n'est pas pareil quand tu gagnes quelque chose pour ton pays, c'est plus difficile. L'Euro 2016 est sûrement le trophée le plus important de ma carrière."

L'article continue ci-dessous

Le quintuple Ballon d'Or a depuis remporté un autre titre en équipe nationale, avec la Ligue des Nations décrochée à domicile en finale contre les (1-0) en juin dernier. En 157 sélections avec le , il a fait trembler les filets à 88 reprises.

"Nous ne sommes pas obsédés par la C1"

CR7 en a aussi profité pour confier ses ambitions pour la saison à venir et notamment la , qui échappe depuis 23 ans à la Vieille Dame. "Nous ne sommes pas obsédés par la C1 Mais c'est une compétition qui dépend de nombreux facteurs. Je vous donne l'exemple de Barcelone. Combien d'argent ils ont investi en joueurs ces cinq dernières années sans gagner la Champions League. Cela ne fonctionne pas ainsi."