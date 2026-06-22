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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Portugal, Conceição : « Il n'est pas obligatoire de passer le ballon à Cristiano Ronaldo »

Argentine vs Autriche
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En stage à Palm Beach avec le Portugal, le Bianconero Chico Conceição a évoqué la préparation du match contre l’Ouzbékistan de Fabio Cannavaro. Il a salué la carrière de Cristiano Ronaldo, le qualifiant d’« exemple », tout en précisant qu’il n’est « pas obligatoire de lui passer le ballon ».


Il a d’abord salué sa carrière et l’a qualifié d’« exemple », avant de préciser qu’« il n’est pas obligatoire de lui passer le ballon ». Il ajoute : « Je transmets le ballon à quiconque est mieux placé que moi. Cristiano est là pour aider, comme n’importe quel autre joueur, et il montre une motivation extrême. Il s’entraîne comme si c’était son dernier match. S’il a accompli tout cela et qu’il continue avec une telle soif de victoire, la nôtre doit être encore plus grande. C’est à nous de réagir lors du prochain match. »


Interrogé au sujet de son père, évoqué comme possible successeur de Roberto Martínez, il a coupé court : « Ce ne serait pas respectueux de commenter, nous sommes concentrés sur la Coupe du monde. »

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