Porto - Roma | streaming, chaîne TV, horaire, compos : toutes les infos pratiques sur le 8e de finale retour de Ligue des champions

Défaits par leurs ennemis historiques le week-end dernier, le FC Porto et l'AS Roma auront à coeur de se rattraper en allant en quart de finale de C1.

Deux équipes revanchardes s'opposent ce mercredi soir à l'Estadio do Dragão. Défaite interdite ce soir pour le FC Porto et l'AS Roma. D'abord parce qu'une défaite condamnerait le perdant pour la suite de son avenir européen, mais aussi et surtout car ce serait très mal vécu après leurs défaites respectives le week-end dernier. Les Dragons ont perdu le Classico contre Benfica (2-1) et par la même occasion la tête de la Liga Nos. Désormais, le FC Porto va devoir chasser les Aigles. Tandis que dans le même temps, l'AS Roma vivait une terrible débâcle dans son stade (même s'ils jouaient officiellement à l'extérieur) lors du derby de Rome contre la Lazio (3-0).

Porto - Roma | Ligue des champions, 8ème de finale retour : vivez l'avant-match en direct

Demi-finaliste de la Ligue des champions l'an dernier, l'AS Roma est l'équipe ayant le plus gros à perdre ce soir. La tête d'Eusebio di Francesco est déjà mise à prix après les résultats récents du club de la Louve. Paulo Sousa serait d'ailleurs pressenti pour prendre sa succession en cas de défaite face aux Dragons. Cinquième de Serie A avec trois points de retard sur l'Inter, détenteur de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, l'AS Roma doit poursuivre sa campagne européenne, d'autant plus qu'elle n'est pas sûre de disputer la C1 de nouveau l'an prochain.

Grâce à un grand Nicolo Zaniolo, auteur d'un doublé au match aller, l'AS Roma a l'avantage avant le coup d'envoi de cette rencontre. Un match nul suffirait aux hommes d'Eusebio di Francesco, tout comme une défaite par un but d'écart en inscrivant deux buts ou plus. Bien évidemment, la Louve ferait mieux de ne pas entrer dans des calculs pour éviter une sortie dès les huitièmes de finale qui serait mal digérée au vu de la conjecture actuelle.

En face, le FC Porto va compter sur le soutien inconditionnel de ses fans pour atteindre le top huit européen pour la première fois depuis la saison 2014-2015. Prolongé récemment jusqu'en 2021, Sergio Conceição ne joue pas sa tête en cas de défaite ce soir, mais l'ancien entraîneur du FC Nantes est un compétiteur et veut goûter au gratin européen. La saison dernière, le FC Porto avait échoué face à Liverpool, bien plus fort, à ce stade de la compétition et n'avait donc eu aucun regret d'être éliminé face au futur finaliste.

Les Dragons ont un coup à jouer face à l'AS Roma. Une victoire 1-0 suffirait au FC Porto pour se qualifier. Une mission loin d'être impossible surtout avec le potentiel offensif des Dragons. Le champion du Portugal en titre s'appuiera sur une défense solide articulée autour de joueurs d'expériences ayant déjà gagné la compétition comme Pepe et Iker Casillas pour ne pas prendre un but qui compliquerait sérieusement l'équation, ensuite le talent offensif de ses joueurs devra faire la différence.

Ce sera la quatrième confrontation entre les deux équipes. Jusqu'à présent, le bilan est sur une parfaite égalité. Lors des trois précédentes rencontres, le FC Porto a gagné une fois, l'AS Roma aussi (au match aller) et il y a aussi eu un match nul. Ce soir, les Dragons et la Louve vont devoir se départager aussi dans ce domaine. Une rencontre ouverte sur tous les points entre deux équipes qui espèrent être un outsider dans cette Ligue des champions 2018-2019 où plusieurs favoris sont en danger.

Match Porto - Roma Date Mercredi 6 mars 2019 Horaire 21:00 HNEC

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Sergio Conceição (entraîneur du FC Porto) : "Il faut avoir un équilibre. Nous avons besoin de gagner le match, mais nous n'avons pas besoin d'être pressé de marquer des buts, nous devons être solide sur le plan défensif, nous devons comprendre les points forts de l'AS Roma, qui à l'heure actuelle est la troisième meilleure attaque de Serie A et a des joueurs très forts du milieu de terrain à l'attaque. Nous devons être attentifs et comprendre que l'équilibre est fondamental pour gagner le match. Si nous sommes égaux à nous mêmes, que nous jouons comme nous en avons l'habitude, nous avons de grandes possibilités de passer en quarts de finale. Nous devons être efficace sur le plan offensif, bien entendu. Mais aussi être efficace et agressif lorsqu'il s'agit de défendre. C'est cet équilibre que je considère comme fondamental pour ce match. ous sommes prêts pour un match difficile. L'AS Roma va défendre à certains moments du match, sachant qu'ils sont en train de défendre un résultat qui leur est favorable, mais c'est un match qui décide du passage ou non en quart de finale de la Ligue des champions et nous sommes prêts pour être encore plus fort offensivement et pouvoir marquer ce but si important".

Eusebio di Francesco (entraîneur de l'AS Roma) : "Ce mercredi, c'est l'AS Roma qui joue, pas Eusebio di Francesco. Nous voulons faire un grand match pour être en quarts de finale. Mercredi ce ne sera pas moi qui joue le match, c'est l'AS Roma. Mais j'ai conscience que c'est un match important pour tout le monde. Nous devons tous prendre ce match comme le match de nos vies. Je suis l'entraîneur, c'est à moi de choisir l'équipe, et j'espère que nous pourrons faire un grand match. Tout peut arriver, mes joueurs ne savent pas encore qui va jouer. Nous préparons le match avec tous les joueurs, je ne peux pas dire qui va jouer parce qu'ils ne le savent même pas encore. Je n'ai pas encore pris la décision finale. Les choix seront faits en fonction des caractéristiques des joueurs et aussi de l'adversaire. L'AS Roma devra être fort en défense. C'est très important que nous défendions bien. Si cela me dérange que Paulo Sousa soit au stade ce mercredi soir ? Non, non cela ne me dérange absolument pas. C'est une chose de faire des déclarations qui ne sont pas gentilles, être au stade pour regarder un match fait partie de notre métier lorsque qu'on est entraîneur. Cela pourra arriver à moi aussi dans le futur. Je ne vois rien de mal à cela. Pourquoi il vient au stade regarder le match ? Je ne sais pas...".

LE DUEL CLÉ DU MATCH

Dans le football moderne le danger passe souvent par les côtés, et les ailiers ont un rôle de plus en plus prépondérant à jouer. Il leur est demandé d'être encore plus décisifs de nos jours. Et bien ce soir ne dérogera pas à la règle. Deux ailiers auront entre leurs pieds les espoirs de leurs équipes respectives.

Double buteur à l'aller, Nicolo Zaniolo a éclaboussé de sa classe la rencontre face au FC Porto. Les Portugais sont désormais prévenus et savent à quoi s'attendre avec l'ailier de 19 ans. L'espoir du football italien aura de nouveau la lourde tâche de mener les siens vers la victoire et de fait vers les quarts de finale de la Ligue des champions.

Depuis sa magnifique exhibition face au FC Porto, Nicolo Zaniolo a connu un léger coup d'arrêt. L'Italien n'a plus été décisif et a été sorti dès l'heure de jeu lors de la débâcle face à la Lazio le week-end dernier. Auteur de cinq buts toutes compétitions confondues, Nicolo Zaniolo aura à coeur de briller de nouveau sur la scène européenne, après avoir inscrit ses deux premiers buts de sa carrière en C1 au match aller.

En face, c'est bien évidemment, Yacine Brahimi qui sera à surveiller de près. L'international algérien avait été ciblé par l'AS Roma au match aller et était sorti sur blessure. Un petit pépin physique vite oublier pour le milieu de terrain de 29 ans. Yacine Brahimi aura eu le temps de se reposer pendant un match et son retour à la compétition a été convaincant. L'Algérien a notamment inscrit un magnifique but après son entrée en jeu en Coupe du Portugal contre Braga.

Remuant face à Benfica, Yacine Brahimi a été le Dragon le plus remuant, au même titre que Moussa Marega, et devra encore une fois perturber la défense adverse grâce à sa vivacité, ses dribbles et son pied gauche. Certes, l'Algérien n'a pas marqué contre les Aigles, mais il a disputé son premier match en intégralité depuis sa blessure contre l'AS Roma. Yacine Brahimi est monté en puissance et va devoir ouvrir son compteur de but cette saison en Ligue des champions ou briller par la passe afin de permettre à son équipe de passer l'obstacle romain.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste FC Porto Gardiens Iker Casillas, Vana, Fabiano Défenseurs Maxi Pereira, Pepe, Militão, Mbemba, Telles, Felipe, Manafa Milieux Danilo Pereira, Herrera, Brahimi, Corona, Hernani, Oliver Torres, Sergio Oliveira Attaquants Adrian Lopez, Marega, Tiquinho Soares, Fernando.

Compo probable : Casillas – Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles – Corona, Oliver Torres, Herrera (c), Brahimi - Marega, Tiquinho Soares

Malgré la défaite face à Benfica, Sergio Conceição risque de faire peu de changements dans son onze de départ. Hormis la présence d'Adrian Lopez qui était une surprise, l'entraîneur du FC Porto risque de faire confiance à la majorité des autres hommes. Tiquinho Soares, entré en jeu face à Benfica pour apporter son jeu de tête, risque de retrouver sa place de titulaire, sachant qu'Aboubakar est toujours blessé. Moussa Marega sera son alter ego en attaque. Au milieu de terrain, Danilo Pereira, qui a rejoué pour la première fois face aux Aigles, est encore trop juste. Enfin en défense, Manafa, en difficulté sur son aile droite lors du Classico devrait être remplacé par Militão, qui a probablement encore payé sa sortie nocturne.

L'article continue ci-dessous

Poste AS Roma Gardiens Olsen, Mirante, Fuzato Défenseurs Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas Milieux Cristante, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi, Perotti, Attaquants Dzeko, Schik, Kluivert, El Shaarawy.

Composition probable : Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov ; Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi ; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Eusebio di Francesco va lui aussi donner une chance à son équipe de se racheter après la défaite contre la Lazio. Si Zaniolo, De Rossi et El Shaarawy sont sortis, plus ou moins tôt, c'était sûrement pour les reposer avant le choc contre le FC Porto. Hormis, Manolas, absent face à la Lazio à cause d'une blessure, qui pourrait faire son retour dans le onze de départ s'il est en bonne condition physique en lieu et place de Juan Jesus, aucun changement ne devrait avoir lieu.