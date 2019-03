Porto-Roma, Diego Perotti : "J'espère avoir un impact clé"

Le milieu de terrain argentin espère jouer son rôle dans la qualification de l'AS Roma en quart de finale de la Ligue des champions.

L'AS Roma n'a pas le droit à l'erreur ce mercredi soir. Le club de la Louve doit se racheter après l'affront et la lourde défaite lors du derby de Rome contre la Lazio (3-0) le week-end dernier. En position favorable pour se qualifier, l'AS Roma ne doit pas perdre face aux Dragons pour éviter une nouvelle désillusion. En conférence de presse, Diego Perotti a affiché sa volonté de montrer une image différente de celle du week-end dernier.

"Bien sûr, j'ai beaucoup de bons souvenirs de la saison dernière et des deux saisons précédentes, mais demain, le match est différent. J'espère continuer à être associé à des moments positifs. Ce sera difficile, mais nous voulons améliorer l'image que nous nous sommes donnée samedi dernier. Demain est une excellente occasion de montrer ce que nous pouvons faire et de montrer que nous pouvons atteindre les quarts de finale ", a indiqué le milieu de l'AS Roma.

"Un match serré"

"Nous avons un petit avantage et nous devons en tirer le meilleur parti. Nous savons que si nous pouvons marquer un but ou deux, cela leur sera d'autant plus difficile. Nous ne devons pas penser au match aller, il suffit de jouer notre jeu. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour aider l'équipe, pour tout ce que je n'ai pas pu faire pendant cette période, car j'ai dû surveiller mes coéquipiers depuis le banc de touche. J'espère pouvoir faire ma part pour la qualification. Je ferai tout pour aider l'AS Roma à gagner et à passer en quarts de finale ", a ajouté Diego Perotti.

Le milieu de l'AS Roma a analysé la saison de son équipe : "Je suis ici depuis trois ans et demi et il y a eu des moments où nous n'avions besoin que d'un pas de plus mais que nous perdions des points dans des matchs qui semblaient faciles. Ce n'est pas seulement cette année. Nous devons être plus concrets. Le pire dans la blessure, c'est que vous ne pouvez pas faire votre part pour l'équipe. Il est un peu plus difficile de récupérer des blessures qu'il y a quelques années. Demain, nous avons un match serré, dans la ligue, nous sommes trois points derrière l'Inter et nous avons encore un long chemin à parcourir ".

Déjà éliminé par Porto lors de son passage à Séville, l'Argentin se méfie des Dragons à domicile : " Je me souviens de ce match avec Séville. Ils avaient une excellente équipe avec des joueurs comme Hulk et Radamel Falcao. Nous les avons battus ici à Porto, mais avons perdu à Séville et nous n’avons pas réussi. Ils sont plus forts chez eux avec leurs fans derrière eux, mais nous avons un léger avantage et nous devons le faire compter. Ce serait un grand succès d’atteindre les quarts de finale et ce que nous voulons faire de nouveau après la saison dernière ".