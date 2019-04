Porto - Pepe : "Ce sera ma quatrième victoire en Ligue des champions cette saison"

Le défenseur central portugais se veut ambitieux pour la fin de saison de Porto, avant le quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Après avoir éliminé l'AS Rome en huitièmes de finale(1-2, 3-1ap), Porto s'apprête à disputer un quart de finale de contre (match aller ce mardi, 21h). Deuxième du championnat portugais à égalité de points avec à 6 journées de la fin, Porto nourrit également des ambitions sur la scène européenne, lui qui n'a plus connu le dernier carré de la C1 depuis sa victoire en 2004 sous les ordres de José Mourinho.

Revenu au club cette saison après une premier passage de trois saison entre 2004 et 2007, Pepe espère remporter sa quatrième Ligue des champions, lui qui a déjà soulevé trois fois la Coupe au grandes oreilles avec le (2014, 2016 et 2017). "J’ai remporté la Ligue des Champions trois fois et ce sera la quatrième cette saison si Dieu le veut !", s'est exclamé le défenseur central sur le site officiel de l'UEFA.

"Nous devons rester nous-mêmes"

Il faudra pour cela éliminer le Liverpool de Jurgen Klopp, très en forme actuellement et encore en course pour le titre en , où il compte deux points d'avance sur (avec un match disputé en plus). "Nous savons que ce sera difficile face à une équipe solide qui joue vers l’avant à l’image de son entraîneur. Nous devons rester nous-mêmes. Nous devons être la même équipe que nous avons été dans cette Ligue des Champions", continue Pepe.

Depuis le début de la saison, Porto n'a connu qu'une seule défaite sur la scène européenne, c'était à Rome en février dernier et un seul match nul, 1-1 à Shalke 04 lors de la première journée de la phase de poules. Un groupe qui comprenait, en plus des Allemands, les Turcs de et les Russes du et dont les coéquipiers d'Iker Casillas étaient sortis premiers avec 16 points au compteur.