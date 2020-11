Porto - OM, Dimitri Payet : "La dernière chance de pouvoir se qualifier"

Remplaçant face à Manchester City, Dimitri Payet assure que l’OM n’a pas le droit à l’erreur face à Porto si le club veut encore rêver.

Entre la et la Ligue des Champions, c’est deux salles, deux ambiances pour l’ . Cinquièmes du championnat, les Marseillais sont sur une bonne dynamique puisqu’ils sont invaincus depuis la première journée et une défaite face à Saint-Etienne.

Ce bon parcours en championnat aurait pu permettre à l’OM de commencer sur les chapeaux de roue la phase de poules de la Ligue des Champions. De retour dans la compétition reine après sept ans de purgatoire, les coéquipiers de Dimitri Payet affichent pourtant choux blanc après deux journées. Si la défaite face à était prévisible, celle concédée à l’ en ouverture l’était beaucoup moins et a fait ressortir l’inexpérience de l’effectif marseillais en C1.

"On est plus atteint par le match qu'on a perdu contre l'Olympiacos. C'est celui-là qu'il ne fallait pas perdre, a concédé Payet en conférence de presse. On reste déçus pour les deux matches mais un peu plus sur celui de l'Olympiacos."

Payet pointe l’inexpérience

Titulaire en Grèce mais transparent, Payet a commencé la rencontre contre les Citizens sur le banc, suite à une tactique visant à jouer rapidement des contres. Emprunté ces dernières semaines, le meneur de jeu marseillais doit faire face à de nombreuses critiques dans les médias ou auprès des supporters. Censé être l'un des plus expérimentés du groupe, il ne se cache pas.

"La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif."

L’OM proche d’un triste record

Présent en conférence de presse aux côtés d’André Villas-Boas, Payet devrait donc logiquement commencé la rencontre face à Porto. Une confrontation qui sonne déjà comme l’ultime chance pour les Marseillais de croire encore aux huitièmes de finale.

"On n'a plus de marge de manœuvre demain. Il faut prendre des points ici si ce n'est plus. C'est notre dernière chance demain de pouvoir penser à une qualification."

Avant de penser qualification, il faudra d’abord prendre des points et ne pas connaître un troisième revers dans cette campagne. En cas de défaite à Porto, l’Olympique de Marseille égalerait le triste record d’ et ses douze défaites de suite en Ligue des Champions.