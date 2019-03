Porto, Moussa Marega : "Nous allons donner le maximum face à l'AS Roma"

L'attaquant malien espère aider Porto à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Il a évoqué sa relation avec son entraîneur.

Battu sur la pelouse de l'AS Roma en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le FC Porto est encore en course pour la qualification. Grâce à son but marqué à l'extérieur, une simple victoire 1-0 suffira aux Dragons pour rejoindre les huit meilleures équipes du continent européen. En conférence de presse, Moussa Marega a affiché ses ambitions et son envie d'aller plus loin cette saison en Ligue des champions.

"Quand une équipe arrive en huitième de finale de Ligue des champions, elle est déjà motivée. Si un joueur n'arrive pas à se lever de son lit pour un match comme cela, je pense qu'il est sur le point de terminer sa carrière. Toutes les équipes rêvent d'être dans cette position. Nous sommes une des 16 meilleures équipes d'Europe et nous devons être motivées pour ce défi. Nous sommes prêts à donner le maximum et aider le FC Porto", a analysé Moussa Marega dans une interview à l'UEFA.

"Je dois beaucoup à Conceição"

L'attaquant du FC Porto est fier de sa campagne européenne : "C'est une sensation excellente, j'ai eu un plaisir spécial quand j'ai marqué mon premier but en Ligue des champions face à Galatasaray. Cela a été le meilleur moment de satisfaction personnelle dans ma carrière. Maintenant, j'ai marqué cinq buts en Ligue des champions et je considère que c'est excellent, je suis très heureux. L'année dernière, je n'étais pas bien en Ligue des champions, je n'ai pas marqué, c'est pour ça que je me sens bien d'avoir marqué cinq fois cette année. Le record de Jardel ? Nous verrons en fin de saison, le plus important est que l'équipe gagne".

L'attaquant malien est revenu sur son transfert au FC Porto et sa relation avec Sergio Conceição : "Je me suis senti fier pour moi et ma famille. Cela a été incroyable de signer dans un club aussi grand et ayant remporté autant de trophées. Quand je me souviens par tout ce que je suis passé dans ma carrière, c'est incroyable de comprendre que je suis arrivé à ce niveau. Signer pour l'un des meilleurs clubs d'Europe a été la concrétisation d'un de mes rêves. Ma relation avec Sergio ? Il m'a fait confiance et grâce à lui j'ai fait ma meilleure saison en carrière. Je lui suis redevable. Il sait comment me parler et comment tirer le meilleur parti de moi sur le terrain. C'est vraiment un grand entraîneur".

Moussa Marega a dévoilé son idole d'enfance : "Le joueur qui m'a le plus impressionné a été Thierry Henry. En premier lieu, nous sommes de la même ville, nous sommes nés aux Ulis. En plus de cela, c'est un attaquant, j'ai toujours rêvé d'être un attaquant et de marquer autant de buts que lui. J'ai aussi admiré beaucoup d'autres attaquants comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o, j'ai vibré avec beaucoup d'attaquants, mais mon premier idole a été Thierry Henry".