Porto-Liverpool | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Après un succès assez net à l'aller (2-0), Liverpool se déplace à Porto pour composter son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions.

Comme un air de déjà-vu. Après avoir laminé le sur ses terres il y a un peu plus d'un an, retrouve les Dragons dans leur antre, cette fois-ci pour la seconde manche des quarts de finale de la , avec un avantage assez confortable. Vainqueurs 2-0 à Anfield, les hommes de Jürgen Klopp veulent éviter tout excès de confiance contre une formation qui sera poussée par son public, d'autant que les jambes commencent à devenir lourdes pour les Reds, engagés avec dans une lutte acharnée pour le titre en . "Je compte beaucoup sur Liverpool en Ligue des champions, car dans les matches à élimination directe, ils sont toujours en mesure d'apporter cette intensité à leur jeu. Je suis également convaincu que Klopp est un facteur de motivation. Il est capable de rendre les joueurs encore plus affamés pour ces matchs", a confié Per Mertesacker dans un entretien exclusif pour Goal. Présentation.

Match Porto-Liverpool Date Mercredi 17 avril avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- Liverpool n’a perdu aucun de ses 7 matches en compétition européenne contre Porto (4 victoires, 3 nuls), gardant sa cage inviolée lors des 3 derniers.

- Porto a enregistré la plus lourde défaite à domicile de son histoire en compétition européenne la saison dernière en Ligue des Champions, c’était contre... Liverpool en 8es de finale (0-5).

L'article continue ci-dessous

- Porto est la seule équipe parmi celles encore en lice affichant 100% de victoires à domicile en Ligue des Champions 2018/19 (4/4). Les Lusitaniens n’ont plus fait la passe de 5 à domicile dans la compétition depuis octobre 1998-décembre 1999 (6).

- L’attaquant de Liverpool Sadio Mané pourrait devenir le 3e joueur ayant inscrit au moins 2 triplés face à un même adversaire en Ligue des Champions, après Luiz Adriano contre le Bate Borisov et Cristiano Ronaldo contre l’Atlético de Madrid. Aucun n’a réussi telle performance lors de 2 rencontres à l’extérieur.

- Depuis le début de la Ligue des Champions 2017/18, l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino a été buteur et passeur décisif lors d’un même match dans la compétition à 5 reprises, plus que tout autre joueur sur la période.