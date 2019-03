Porto - Iker Casillas prolonge son contrat jusqu'en 2020 avec une année en option

Le portier espagnol de 37 ans a prolongé son contrat avec Porto, où il évolue depuis l'été 2015, a annoncé le club.

L'aventure d'Iker Casillas à Porto va donc durer encore un peu. Alors qu'il fêtera bientôt ses 38 (il les aura en mai prochain), l'ancien gardien de l' et du vient en effet de prolonger son contrat avec les Dragons. La durée de ce nouveau bail n'a pas été communiquée, mais il pourrait s'agir d'une prolongation d'un an avec une année en option, comme l'a confié le joueur.

"Je suis susceptible de jouer jusqu'à mes 40 ans puisqu'il s'agit d'une demande personnelle formulée par le président de Porto, Pinto da Costa", avait déclaré le champion du monde 2010, avant d'ajouter qu'il se verrait bien jouer à nouveau en Liga un jour, lui qui a porté les couleurs du Real Madrid pendant 16 saisons. Il faudra donc attendre encore un peu.

De toute façon, Iker Casillas ne se voit pas raccrocher les crampons tout de suite, lui qui déclarait même récemment être à l'entière disposition de Luis Enrique pour être appelé avec la Roja, près de trois ans après sa 167e et dernière sélection contre la (6-1). "Je n’ai pas mis un terme à mon passage en sélection. Contrairement à d’autres coéquipiers, je n’ai pas renoncé à la sélection. En plus, c’est différent pour les gardiens, même si je respecte les décisions du sélectionneur. Mais je garde espoir", a déclaré le gardien de but.

Cette saison, San Iker a disputé 26 matches de championnat et les 8 matches de de son équipe, qualifiée pour les quarts de finale aux dépens de l'AS Rome (1-2, 3-1ap).Lors des quarts de finale, Porto affrontera , les 9 et 17 avril prochains (21h). Un parcours dans lequel il a su se montrer déterminant.