Porto - Braga | Horaire, streaming, TV, enjeux, compos : toutes les infos pratiques de la demi-finale de Coupe du Portugal

Voici toutes les infos pratiques sur la demi-finale aller de Coupe du Portugal entre les Dragons et les Guerriers du Minho (21h15).

L'ENJEU DU MATCH ?

Coupe du Portugal 2018-2019 32èmes de finale Vila Real 0-6 FC Porto / Felgueiras 0-1 Sporting Braga Seizièmes de finale FC Porto 2-0 Belenenses / Sporting Braga 2-1 Praiense Huitièmes de finale FC Porto 4-3 Moreirense / Vitoria Setubal 0- Sporting Braga Quarts de finale Leixões 1-2 FC Porto / Desportivo Aves 1-2 Sporting Braga

Nul doute que pour ce remake de la finale de la Coupe du Portugal 2015-2016, le FC Porto voudra prendre sa revanche sur le Sporting Braga, qui avait empêché les Dragons de remporter pour la 17ème fois la compétition. Ce mardi soir, la qualification ne sera pas en jeu puisqu'un match retour sur la pelouse de Braga aura lieu dans quelques semaines. Mais les Dragons auront bien évidemment envie de tuer définitivement le suspense avant le match retour.

D'autant plus que la dynamique plaide en la faveur du FC Porto. Si les Dragons ont connu un début de mois de février un peu compliqué qui a vu Benfica profiter de leurs deux matches nuls en Liga Nos pour revenir au classement, ils ont remis la machine en route depuis la défaite contre l'AS Roma en Ligue des champions, avec deux victoires consécutives en championnat. En revanche, le Sporting Braga a récemment connu un sacré coup d'arrêt.

Balayé par le Sporting en Liga Nos il y a deux semaines, Braga a confirmé sa moins bonne passe actuelle avec une défaite devant ses supporters face à Belenenses, abandonnant quasiment définitivement l'espoir de terminer deuxième et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Autant dire que si le FC Porto risque d'avoir une partie de sa tête au choc du week-end prochain face à Benfica, primordial dans la course au titre, le Sporting Braga aura de son côté coché ce rendez-vous afin d'avoir encore une chance de remporter un titre cette saison.

Match FC Porto vs Sporting Braga Date Mardi 26 février 2019 Horaire 21h15

L'HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS ?

Depuis quelques années, le Sporting Braga aime jouer les troubles fêtes et mettre un coup dans la fourmilière afin de briser la domination des trois grands du Portugal (SL Benfica, FC Porto et le Sporting). Mais avant les années 2000, les Guerriers du Minho ne rivalisaient absolument pas avec les trois clubs historiques du Portugal. Alors forcément, le bilan des confrontations avec les Dragons est peu flatteur pour le Sporting Braga.

En 151 confrontations, les Guerriers du Minho n'en ont gagné que vingt, ont fait vingt-six matches nuls, et ont perdu 105 fois. Un delta énorme entre les deux clubs. Malgré son ascension lors des dernières saisons, Braga peine encore face aux gros et surtout face au FC Porto et à Benfica. Contre les Dragons, les Guerriers du Minho ont seulement remporté une seule des dix dernières confrontations, c'était en 2016 devant son public sur le score de 3-1. Le Sporting Braga a tout de même fait quatre matches nuls et a concédé cinq défaites face aux Dragons.

C'est donc une mission quasiment impossible qui attend le Sporting Braga. Les Dragons ne se sont plus inclinés sur leur pelouse face aux Guerriers du Minho depuis le 30 janvier 2005. Autant dire que les hommes d'Abel Ferreira auront à coeur de mettre fin à une très longue disette à l'Estádio do Dragão.

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Abel Ferreira (entraîneur Sporting Braga) : "C'est un match équilibré, intense, entre deux équipes avec le même objectif, nous allons tenter de faire ce que nous savons faire. Nous avons analysé l'adversaire, nous avons un plan défini et il nous reste qu'à lutter pour gagner. Le club a une histoire dans cette compétition et nous voulons en faire partie. Vous connaissez le FC Porto aussi bien que moi. Nous sommes préparés à la difficulté et dans ce contexte nous pouvons nous améliorer. Vous pouvez être sûr d'une chose, nous allons lutter de la première à la dernière seconde pour gagner. Nous devons avoir un équilibre durant tout le match. Nous ne sommes pas habitués à perdre et nous voulons donner une grande réponse. Nous allons jouer chez un grand adversaire. Mais nous avons bien préparé ce rendez-vous et nous souhaitons être en finale".

Sergio Conceição (entraîneur FC Porto) : "Je ne sais pas de quelle manière Abel va composer son onze. Nous sommes attentifs à tout ce qui peut arriver, mais nous sommes essentiellement focalisés sur nous et notre travail. C'est le match le plus important pour nous à l'heure actuelle. Braga en crise ? Je ne pense pas que Braga soit dans une dynamique négative. Nous ne nous attendons pas à un match facile contre Braga, au contraire même. Les adversaires sont tous difficiles. Parce que nous sommes le FC Porto, nous devons trouver des solutions pour gagner ce match. C'est un match dans une compétition que nous avons très envie de gagner. Nous avons très envie de remporter ce titre, cette Coupe du Portugal.

LE DUEL CLÉ DU MATCH

Le salut du Sporting Braga et du FC Porto passeront par l'efficacité de leur principal buteur dans cette demi-finale aller de la Taça du Portugal. Chez les Guerriers du Minho, l'arme principale se nomme Dyego Sousa. En face, c'est un autre attaquant brésilien qui affole les compteurs : Tiquinho Soares. Dix-neuf buts en trente matches toutes compétitions confondues pour l'attaquant du Sporting Braga tandis que l'avant-centre du FC Porto pointe à quinze buts en vingt-cinq rencontres.

Si le Sporting Braga connaît une période de moins bien en ce moment, elle coïncide notamment avec l'état de forme de Dyego Sousa. Longtemps en tête du classement des buteurs en Liga Nos, l'attaquant de 29 ans est rentré dans le rang. En 2019, Dyego Sousa a inscrit quatre buts en dix rencontres toutes compétitions confondues et est même resté sur le banc en quart de finale de la Coupe du Portugal. Hormis face à Benfica (en Liga Nos) et au Sporting (en Allianz Cup), à chaque fois qu'il a marqué son équipe l'a emporté. Autant dire que sans un grand Dyego Sousa, le Sporting Braga a peu de chances face à la meilleure défense du pays.

Tiquinho Soares a lui connu une trajectoire plutôt inverse. Blessé en début de saison, l'attaquant brésilien est monté en puissance et a inscrit six buts en 2019. Suspendu le week-end dernier, Tiquinho devrait retrouver ce mardi soir son partenaire d'attaque habituel, Moussa Marega, afin de mener les Dragons vers la victoire.

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match ne sera pas diffusé. Anciennement propriétaire des droits de la compétition, RMC Sport n'a semble-t-il pas renouvelé son bail.

Chaîne TV française Streaming Non diffusé Aucun

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste FC Porto Gardiens Iker Casillas, Vana Défenseurs Maxi Pereira, Pepe, Militao, Mbemba, Telles, Felipe, Manafa Milieux Danilo Pereira, Herrera, Brahimi, Corona, Hernani, Oliver Torres, Sergio Oliveira Attaquants Adrian Lopez, Marega, Tiquinho Soares, Fernando.

Compo probable : Casillas – Pereira, Felipe, Pepe, Alex Telles – Corona, Pereira, Herrera, Oliver Torres - Marega, Tiquinhos Soares

Sergio Conceição aura son équipe quasiment au complet face au Sporting Braga. Eder Militão fait son retour après avoir été sanctionné après sa sortie nocturne, tout comme Moussa Marega et Danilo Pereira qui reviennent de blessure. Touché face l'AS Roma, Yacine Brahimi a joué une vingtaine de minutes face à Tondela et est en ballotage avec Oliver Torres. Pour le reste, l'ancien entraîneur du FC Nantes va aligner son onze type articulé notamment autour de ses hommes forts que sont Herrera, Tiquinho ou encore Pepe en défense.

Poste Sporting Braga Gardiens Tiago Sá, Marafona Défenseurs Nuno Sequeira, Ailton, Ricardo Horta, Raul Silva, Claudemir, Bruno Viana, Milieux Xadas, Ricardo Ryller, Ricardo Esgaio, Fransérgio, Palhinha, João Novais Attaquants Wilson Eduardo, Trincão, Dyego Sousa, Murilo, Paulinho, Eduardo.

Compo probable : Marafona – Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira – Paulinho, Claudemir, Fransergio, Wilson Eduardo - Dyego Sousa, Murillo

Abel Ferreira peine à trouver son onze de départ idéal ces dernières semaines. L'entraîneur de Braga doit composer avec plusieurs absences et notamment celle de son capitaine, Marcelo Goiano, blessé face à Belenenses le week-end dernier. Abel Ferreira s'appuiera bien évidemment sur son meilleur buteur Dyego Sousa face au FC Porto et il devrait être entouré par Murillo. En défense, il a plusieurs absents et Xadas paraît le mieux placé pour suppléer Goiano. Enfin, au milieu de terrain, il regorge de possibilités et peut changer d'avis jusqu'au dernier moment.