Porto – Barça (0-1) : Pourquoi Lamine Yamal a quitté les terrains en plein match

Lors du match remporté par le Barça, mercredi soir, à l’Estádio do Dragão, le jeune Lamine Yamal a disparu pendant le match. La raison.

Le FC Porto et son homologue du Barça s’affrontaient ce mercredi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Dans le dur, les champions d’Espagne ont remporté le duel et continuent de garder le fauteuil du groupe H avec six points.

La raison de la sortie de Lamine Yamal connue !

Après son écrasante victoire (5-0) contre les débutants belges du Royal Antwerp, le FC Barcelone a croisé le fer avec un gros morceau, mercredi soir. En effet, les Culés ont éprouvé de la peine avant de l’emporter (0-1) contre les Portugais du FC Porto. Mais au cours de cette rencontre, le jeune Lamine Yamal a été contraint de laisser ses coéquipiers en plein match.

Membre important de l’effectif du FC Barcelone, Lamine Yamal, 16 ans, était titulaire, mercredi soir, à l’Estádio do Dragão dans le cadre du match contre le FC Porto comptant pour la deuxième journée de Ligue des champions. Au cours du match, le jeune international espagnol (02 sélections, 01 but) a quitté les terrains en plein match. Il a quitté la pelouse à la 73e minute de jeu avant d’être remplacé à la 80e. Alors que l’absence de l’Espagnol a été un mystère, son entraîneur, Xavi, a levé le voile sur sa mésaventure en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

"Lamine Yamal ne se sentait pas bien. Cela faisait un moment qu'il me disait qu'il se sentait mal, qu'il n'était pas bien, qu'il avait mal au ventre. Nous avons profité d'une pause, mais il n'a pas pu continuer, on m’a dit qu’il n’en sortait pas", a indiqué le coach espagnol.

Au micro de Movistar, le technicien espagnol revient sur la sortie de son jeune ailier, tout en se réjouissante de la victoire de son équipe. « Il ne se sentait pas bien. Il avait une très forte douleur à l’estomac, c’est ce qu’il m’a dit. On a profité d’un arrêt de jeu pour le faire rentrer rapidement au vestiaire, mais on n’a pas pu. On a souffert, comme lors de l’expulsion de Gavi. Au final, nous avons tout donné pour prendre trois points », a déclaré l’ancien coach d’Al Sadd.

Rappelons que Lamine Yamal a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone la semaine dernière. Il a prolongé de trois saisons, notamment jusqu’en juin 2026.