Comment regarder Portland Timbers - FC Dallas avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - 1/8 28 nov. 2026 - 22:30 Providence Park

Les Portland Timbers accueillent le FC Dallas au Providence Park pour un match de Major League Soccer, peu après une confrontation à sens unique entre les deux équipes.

Les Timbers abordent ce rendez-vous dans leur ville de l’Oregon avec quelque chose à prouver. L’équipe de Marti Cifuentes s’est inclinée 3-0 face à Dallas le 21 novembre, mettant fin à une série de quatre victoires consécutives.

Avant cette défaite, Portland avait battu successivement l’Austin FC, le Houston Dynamo, le St. Louis City et le Charlotte FC. Les Timbers avaient beaucoup marqué durant cette période et voudront retrouver cette efficacité à domicile.

Le FC Dallas se déplace avec une meilleure place au classement de la Conférence Ouest : il est deuxième, contre une septième place pour Portland. L’équipe d’Eric Quill a remporté leur dernière confrontation 3-0 à domicile.

Ce résultat faisait suite à une victoire 3-1 contre les Colorado Rapids et à un succès 3-0 face aux San Jose Earthquakes. Une défaite 0-2 sur le terrain du Columbus Crew et un nul 1-1 contre le Sporting Kansas City s’intercalent entre ces résultats.

Portland affronte une équipe qui a marqué dix buts et en a encaissé quatre lors de ses cinq derniers matches. Dallas, de son côté, doit prouver qu’il peut reproduire cette performance loin du Toyota Stadium.

Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

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