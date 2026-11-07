Le président du Barça, Joan Laporta, a tenu à rendre visite à l'équipe à la cité sportive, ce samedi, afin de motiver les joueurs avant la rencontre très attendue face à l'Atlético Madrid, prévue sur la pelouse de ce dernier, demain dimanche soir, dans le cadre du championnat d'Espagne, un match d'une grande importance pour le club catalan.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Laporta se rendra demain dimanche dans la capitale Madrid à la tête de la délégation du Barça, mais il a profité de sa présence à la cité sportive de Sant Joan Despí, ce samedi matin, pour apporter un soutien moral aux joueurs avant cette rencontre très attendue.

Le président du Barça a renouvelé sa confiance dans le groupe, malgré les deux dernières défaites face au Paris Saint-Germain (4-2) et au Real Madrid (2-1), et s'est également entretenu avec Hansi Flick et Deco, le directeur sportif du club catalan.

Ces visites font partie des habitudes que Laporta tient à respecter avant les grands matchs, notamment la saison dernière, lorsqu'il a remporté la présidence du club lors des élections du 15 mars 2026.

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Le quotidien a souligné que, depuis le déplacement du Barça à Paris, Laporta n'avait pas eu l'occasion d'accompagner la délégation blaugrana lors d'un quelconque déplacement, puisque les matchs suivants, face au Real Madrid (2-1), au Deportivo Alavés (6-1) et à Aston Villa (3-0), s'étaient tous déroulés au stade Spotify Camp Nou.