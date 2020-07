"Porter le rouge et noir de l'AC Milan est un grand honneur" - Franco Baresi

La légende des Rossoneri affirme que son club reste une marque mondiale et espère qu'il commémorera son nouveau maillot en amorçant un comeback.

Capitaine, légende, homme d'un club et maintenant ambassadeur de la marque - Franco Baresi a vécu sa vie en rouge et noir.

Ces deux couleurs, ainsi que le numéro 6, sont avec lui depuis 45 ans, enfermé dans un amour intense, fidèle et éternel avec l’ .

Et donc, personne n'est mieux placé pour expliquer ce que signifie porter la fameuse tunique.

"En pensant à l'histoire de ce club et à ce que ces couleurs représentent, c'est certainement une grande responsabilité et un honneur", a déclaré 'Kaiser Franz', s'adressant exclusivement à Goal lors du lancement du nouveau maillot domicile Puma de Milan.

«Il favorise les valeurs, les bons comportements et le respect. Pour moi, le porter a toujours été mon objectif, un rêve d'enfance devenu réalité, et cela m'a rendu doublement heureux parce que j'ai toujours été fan des Rossoneri ».



Baresi a enfilé de nombreux maillots milanais à son époque, mais l'un se distingue par-dessus tous les autres pour le six fois vainqueur de la - son premier, qu'il portait en avril 1978 lors d'un match contre Vérone.

"Vous vous souvenez toujours des maillots [que vous portiez] en finale plus que d'autres, mais le plus important était celui de mes débuts. Je me souviens de cette tunique avec tendresse. C'était très simple, avec des rayures très étroites, et juste le numéro, et je le porterai toujours dans mon cœur parce que c'était ma première".

Une brillante carrière de vingt ans restera à jamais dans les mémoires après que le # 6 de Baresi soit devenu le premier numéro de l'histoire du football milanais et italien à être retiré.

"Je me souviens que cette soirée était très excitante", a-t-il déclaré. "Lors de l'événement, ce maillot gigantesque est tombé, alors que le club a décidé de le retirer, et cela m'a rempli de fierté. C'était un beau geste."

La relation de Baresi avec le club est d'autant plus spéciale qu'elle est devenue de plus en plus rare. En effet, pouvoir poursuivre une carrière «à la Baresi», ce lien symbiotique avec un seul club, semble désormais appartenir au passé.

"C'est certainement beaucoup plus difficile maintenant, car le football moderne a tellement changé. C'était un match différent à l'époque, peut-être avec un peu plus de romance, et un peu de passion a été perdue, mais pour réussir, vous devez tenir des valeurs très élevées et un grand sentiment d'appartenance, ce qui n'est pas facile [à trouver]. Ce sont les valeurs que Baresi a transmises à ses coéquipiers au cours des 15 années qu'il a passées à porter le brassard de capitaine.

«J'ai essayé d'être responsable, de faire preuve de patience et d'être aussi courageux, loyal et d'inspirer mes coéquipiers, ne laissant personne derrière, ce qui est un aspect fondamental [de la capitainerie].» Et c'est aussi grâce à son héritage et aux innombrables trophées qu'il a aidé le club à gagner à réserver un amour particulier pour Milan, tant en qu'à l'étranger.

«Je pense que Milan est toujours une marque très importante, qui a toujours un grand charme. Dans mon rôle maintenant, je voyage beaucoup et j'ai réalisé à quel point Milan est aimé et suivi, et je pense que c'est grâce à ce que le club a dans l'armoire à trophées, mais, surtout, comment nous avons gagné, et le l'émotion que nous avons donnée aux fans qui nous suivent partout dans le monde ".



L'espoir pour les Rossoneri est qu'ils retrouveront bientôt ce genre de succès. Peut-être dès la saison prochaine, qui ouvrira symboliquement ce week-end, avec le lancement du nouveau maillot PUMA que l'équipe portera pour la première fois samedi soir à San Siro contre .

"Quand la saison commence, nous, les joueurs aussi, étions curieux de voir le nouveau maillot, et je pense que c'est toujours important aujourd'hui, encore plus avec l'innovation et l'étude de marché [qui va dans un nouveau kit]. Il est essentiel de ne pas perdre la tradition et l'identité de nos couleurs et de notre club.



"L'AC Milan est plus qu'un club de football; il représente la culture de la ville. Nous voulions créer un maillot qui respecte les traditions du club et s'adresse aux supporters à l'intérieur et à l'extérieur de l'Italie. Nous avons intégré l'architecture emblématique de Milan. dans ce maillot, pour vraiment représenter non seulement la ville mais aussi la culture qui l’influence".



Le nouveau kit domicile AC Milan est disponible à partir du 28 juillet sur puma.com, dans les magasins PUMA, dans les magasins officiels de l'AC Milan, sur store.milan.com et chez certains détaillants du monde entier.