Porté par son duo étranger, Al-Nasr récupère trois joueurs pour la rencontre face à Al-Akhdoud, mais reste confronté à une absence récurrente

Al-Nassr pourra compter sur le retour de trois joueurs pour affronter Al-Akhdoud, mais l’une de ses stars manquera toujours à l’appel.

Les Jaune et Bleu se déplaceront samedi au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran pour affronter Al-Akhdoud lors de la 28ᵉ journée de la Saudi Roshen League.

Selon le journal saoudien Al-Riyadiah, l’ailier français Kingsley Coman est prêt à retrouver les terrains après avoir pris part à la séance collective ce jeudi soir.

L’international tricolore a récupéré de sa lésion musculaire, survenue avant la victoire 5-2 face à Al-Najma vendredi dernier à Al-Awal Park (27^e journée).

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Le Français sera le troisième élément à réintégrer le groupe, en compagnie du Portugais João Félix et d’Ayman Yahya, déjà absents contre Al-Najma suite à des suspensions pour cumuls de cartons.

Le trio devrait réintégrer le onze de départ : Koman remplacera Abdulrahman Gharib, João Félix prendra la place d’Abdullah Al-Hamdan, et Ayman Yahya suppléera Saad Al-Nasser.

En revanche, le défenseur espagnol Iñigo Martínez est toujours à l’infirmerie : il a poursuivi son programme de rééducation ce jeudi et n’a pas pris part à la séance collective, ce qui l’écarte du groupe pour le moment.

Le club de Riyad occupe toujours la première place du championnat saoudien avec 70 points, soit deux unités de plus qu’Al-Hilal (2ᵉ) et quatre de plus qu’Al-Ahli (3ᵉ), mais il compte un match en moins que ses deux poursuivants.